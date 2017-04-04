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В гомельских городских автобусах запустили Wi-Fi. TUT.BY проверил как он работает
В конце прошлой неделе
Справедливости ради стоит отметить, что
Но, как говорится, идея жива, пока о ней помнят. Так или иначе, запустить автобусы с бесплатным интернетом решили снова.
На первом этапе Wi-Fi внедряют в 20 автобусах, которые курсируют в Гомеле по самому протяженному маршруту № 17 «микрорайон Кленковский — Медгородок». Одновременно пользоваться бесплатным интернетом могут до 80 пассажиров. Автобус с доступной услугой бесплатного интернета обозначают специальной табличкой.
Больше всех, конечно, нововведение понравится пассажирам, которые едут по этому маршруту от первой до конечной остановки.
Подключение к Wi-Fi осуществляется по простой и знакомой многим схеме. Нужно идентифицироваться через SMS-сообщение: выбрать страну-оператора, указать номер мобильного, получить код и ввести его. Собственно, на этом все. Безусловно, удобно то, что воспользоваться интернетом может не только обладатель белорусской sim-карты.
Сигнал подхватывается быстро и без проблем: сбоев и падений подключения замечено не было. Во всем салоне автобуса-гармошки сила сигнала одинакова. Скорость интернета достаточно резвая.
Видеоролики качеством 720р идут хорошо и без продолжительной подзагрузки. Главное, не «залипнуть» надолго в телефоне и не пропустить нужную остановку.
В ближайшее время в Гомеле появятся еще около 100 Wi-Fi-автобусов. Впоследствии на бесплатный интернет в общественном транспорте, возможно, перейдут и другие города. Представители velcom утверждают, что готовы предложить решение транспортным перевозчикам по всей стране.
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Справедливости ради стоит отметить, что попытки оснастить городские автобусы бесплатным интернетом предпринимались и ранее. Правда, та попытка закончилась на...
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