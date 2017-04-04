В конце прошлой неделе стало известно , что в городских автобусах Гомеля заработал бесплатный Wi-Fi. Пилотный проект реализован областным центром ОАО «Гомельоблавтотранс» и компанией velcom, партнером для организации Wi-Fi-решения мобильный оператор выбрал Cisco. TUT.BY проехал в общественном транспорте и проверил работу и качество интернета.





Справедливости ради стоит отметить, что попытка оснастить городские автобусы бесплатным интернетом предпринималась и ранее. Правда, закончилась она на стадии тестового режима, и о Wi-Fi в общественном транспорте постепенно забыли.

Но, как говорится, идея жива, пока о ней помнят. Так или иначе, запустить автобусы с бесплатным интернетом решили снова.

На первом этапе Wi-Fi внедряют в 20 автобусах, которые курсируют в Гомеле по самому протяженному маршруту № 17 «микрорайон Кленковский — Медгородок». Одновременно пользоваться бесплатным интернетом могут до 80 пассажиров. Автобус с доступной услугой бесплатного интернета обозначают специальной табличкой.

Больше всех, конечно, нововведение понравится пассажирам, которые едут по этому маршруту от первой до конечной остановки.









Подключение к Wi-Fi осуществляется по простой и знакомой многим схеме. Нужно идентифицироваться через SMS-сообщение: выбрать страну-оператора, указать номер мобильного, получить код и ввести его. Собственно, на этом все. Безусловно, удобно то, что воспользоваться интернетом может не только обладатель белорусской sim-карты.





Сигнал подхватывается быстро и без проблем: сбоев и падений подключения замечено не было. Во всем салоне автобуса-гармошки сила сигнала одинакова. Скорость интернета достаточно резвая.





Видеоролики качеством 720р идут хорошо и без продолжительной подзагрузки. Главное, не «залипнуть» надолго в телефоне и не пропустить нужную остановку.













В ближайшее время в Гомеле появятся еще около 100 Wi-Fi-автобусов. Впоследствии на бесплатный интернет в общественном транспорте, возможно, перейдут и другие города. Представители velcom утверждают, что готовы предложить решение транспортным перевозчикам по всей стране.