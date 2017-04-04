5 молодых исполнительниц покорили все СНГ своей неординарностью, талантом и энергетикой. Open Kids — это Лера Дидковская, Аня Музафарова, Ангелина Романовская, Аня Бобровская и Юля Гамалий. Накануне первого концерта Open Kids в Минске , организаторы пообщались с девочками и поговорили о популярности, музыке и предстоящем концерте в столице Беларуси.





Каково это — быть самой популярной тинейджерской группой СНГ?

Аня Бобровская: Это круто. Не потому что мы звезды, а потому что мы к этому шли и работали 5 лет.

Аня Музафарова: Наша команда и продюсер всегда акцентируют внимание на том, что мы своим творчеством доносим аудитории. А ведь мы вдохновляем миллионы детей на движение.

Лера Дидковская: Мы реально делаем то, что хотим и что нам безумно нравится. И это начиная с самого детства. Нам поверили и продолжают вкладывать в нас. И мы показываем хороший уровень и с гордостью представляем нашу страну.

Ангелина Романовская: Да, это круто, когда просто и легко говоришь, что ты тин-группа номер один. И честно — нет ни звездной болезни, ни ощущения превосходства. Есть удовлетворенность за проделанную работу.





То есть звездной болезни совсем нет? Как на вас вообще сказалась популярность?

Ангелина Романовская: У нас просто нет на это времени.

Аня Музафарова: Мы делаем то, что нам нравится, занимаемся любимым делом, и я думаю, это и цепляет наших поклонников. Мне кажется, что я стала намного общительнее. А на звездную болезнь нас действительно не хватает. И это факт.

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К слову о поклонниках. Во всех начинаниях Кидсеры вас поддерживают? Часто критикуют? (Кидсеры — это самые преданные поклонники Open Kids).

Лера Дидковская: Конечно, Кидсеры закидывают нас, как позитивными, так и негативными мнениями, но это вполне нормально. Ведь у каждого свое мнение и своя реакция на наши песни и клипы.

Аня Бобровская: Да, нужно просто фильтровать информацию. Все же сколько людей -столько и мнений.

Аня Музафарова: Нас Кидсеры безумно поддерживают и стараются все же больше подбодрить комментариями. А на критику реагирую по-разному.





Как вы восстанавливаетесь после концертов?

Лера Дидковская: Открою тайну — самое лучшее для нас восстановление — молчание. Мы с девочками после концерта молчим или очень мало говорим.

Ангелина Романовская: Мы все после концерта вымотаны, ведь все отдаешь на сцене, практически целиком. И поэтому уже вошло в традицию, и все к этому привыкли, что после концерта нужна тишина и покой.

Что больше всего вам нравится в вашей гастрольной жизни?

Юля Гамалий: Хоть переезды и утомляют — это все же увлекательно. Я люблю снимать наши гастроли, снимаю закулисную жизнь. Мы много шутим и веселимся на гастролях.

Аня Музафарова: Да, посещение новых мест — это классно. Мы уже успели посетить немало стран и городов.

Лера Дидковская: Насыщенность у нас такая. Всего много. Да, это изматывает, но в то же время и завлекает. Мы получаем от этого удовольствие.





А как родители относятся к вашему графику?

Аня Бобровская: Ну им ничего не остается, как нас поддерживать.

Ангелина Романовская: Только благодаря нашим родителям, их терпению и поддержке мы смогли быть теми, кем являемся. Это важно.

Лера Дидковская: По мере увеличения плотности графика, поначалу был шок. Но уже все привыкли. И понимают, что наша жизнь состоит именно из этого всего.

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Был ли у вас кумир? А может быть есть сейчас?

Юля Гамалий: Beyonce — это классика кумира из кумиров.

Аня Музафарова: Мне нравятся многие зарубежные исполнители, на которых я, может быть, чуть-чуть равняюсь, но всегда стараюсь оставаться собой, быть особенной.

Какую музыку слушаете? Назовите 5 первых песен в вашем плейлисте.

Лера Дидковская: Слушаю все, что нравится. Мне не важен стиль музыки — главное чтобы она была по душе. Ed Sheeran Album, The Weeknd Album, MiyaGi & Эндшпиль, Zayn — Still, Kazka.





Аня Музафарова: Я слушаю все, что сейчас в тренде. Правда начала снова слушать исполнительниц, которых, думаю, сейчас почти никто не слушает: Bebe Rexha «I got you», MiyaGi&Эндшпиль «I got love», Ella Fitzgerald «At Last», Rag’n’Bone Man «Skin», Miley Cyrus «Adore you».

Аня Бобровская: Мы так много проводим вместе времени, что и музыкальные вкусы у нас уж очень схожи.

К слову о времени. Не устаете ли друг от друга?

Юля Гамалий: Что есть, то есть! Особенно последнее время. Мы вместе практически постоянно.

Лера Дидковская: Очень много времени, больше чем с родителями. Без этого никуда и, конечно, усталость бывает. Но самое смешное, что без друга друга реально не можем: только вернулись из тура, а уже переписка кипит, видео перекидываем, фото «сливаем».

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Часто ли между вами возникают недоговоренности и ссоры? Не мешает ли это творческому процессу?

Аня Бобровская: Здесь главное не мешать работу и личные отношения. Это сложно, но мы граничим.

Аня Музафарова: Чаще всего споры возникают в каких-то рабочих моментах, но мы быстро находим выход из ситуации.

Как вы все успеваете? Есть ли время на встречи с друзьями?

Лера Дидковская: У меня друзья уже давно привыкли, что меня очень долго не бывает. Но есть и минус — устали куда-то приглашать.

Аня Музафарова: На помощь приходит распорядок на день, план на неделю и календарный план на несколько месяцев вперед. И уже можно увидеть, где же этот день, который ты сможешь провести с друзьями.





Ваша программа называется «Круче всех!». Почему такое название?

Ангелина Романовская: У нас есть мотивационная песня - «Круче всех». Вот она все и сделала.

Аня Музафарова: Мы хотим каждому зрителю, каждому Кидсеру донести, что он самый-самый, именно он крутой, он круче всех.

Аня Бобровская: Так что, если ты круче всех, а ты круче всех, не сомневайся! Мы тебя ждем на нашем концерте в Минске. Ты не можешь такое пропустить.

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