24 октября в Минске выступит народный артист России и Украины Александр Малинин. Певец привезет новую программу «Миллион нежных слов» , которая включает лучшие песни и новые произведения.





Александр Малинин — один из главных лириков русской эстрады, который носит неофициальный титул «король романса». Еще в конце 80-х вопреки всем модным веяниям он выбрал эту достаточно строгую эстетику и с тех пор остается ей верен, исполняя классические романсы, русские и украинские народные песни, авторские композиции. В его репертуаре знаменитые «Любовь и разлука», «Напрасные слова», «Белый конь» и другие композиции.

— Я с детства жил в окружении народной музыки — все больше баян, гармошка или просто пение на разные голоса. Время было такое: собирались за столом, гуляли шумно, весело, и, разумеется, не обходилось без песен. Мама всегда хорошо пела, да и отец чисто интонировал. Меня года в три уже начали ставить на табурет перед гостями, говорили: «Ну, Сашка, давай!» И я заводил: «Как родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала…» Очень мне нравилось петь, — рассказал певец в недавнем интервью сайту Tele.ru.

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Многие до сих пор помнят победу Малинина на конкурсе молодых исполнителей «Юрмала 88», где он исполнял песню «Коррида». Певец также является победителем наград World Music Awards в Монте-Карло (1994), обладателем званий народный артист России (1997) и Украины (2004), но главной наградой он считает полные залы зрителей на своих концертах. Артист не останавливается на достигнутом — в 2017 году певец собирается выпустить новый альбом, некоторые песни из которого наверняка прозвучат в Минске.

24 октября — КЗ «Минск» — 19.00. Билеты: от 37 до 119 руб. Купить билет