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Сегодня в Слуцке и Бресте пройдут первые матчи 1/2 Кубка Беларуси
5 апреля в Слуцке и Бресте пройдут первые игры полуфинальной стадии Кубка Беларуси. В гости к случчанам приедет солигорский «Шахтер», а в Брест к местному «Динамо» заглянут многократные чемпионы страны футболисты БАТЭ.
Напомним, по итогам четвертьфинальных игр «Слуцк» довольно неожиданно выбил из розыгрыша жодинское «Торпедо-БелАЗ», в противостоянии динамовских команд сильнее оказались игроки Бреста, БАТЭ без труда сломил сопротивление «Минска», а «Шахтер» обыграл «Локомотив».
Сегодня игра в Слуцке начнется в 17.30, а стартовый свисток в Бресте прозвучит в 19.30. Особое внимание будет приковано именно к противостоянию «Динамо-Брест» и БАТЭ.
Обе команды
Кроме потерь очков, у команд есть некоторые проблемы с составами. И хотя у БАТЭ
«Динамо-Брест»
Игру в Бресте рассудит Денис Щербаков. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча.
Противостояние в Слуцке будет судить Дмитрий Дмитриев.
Ответные игры пройдут 26 апреля.
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В гости к слутчанам приедет солигорский "Шахтер", а в Брест к местному "Динамо" заглянут многократные чемпионы страны футболисты БАТЭ.
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