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Сегодня в Слуцке и Бресте пройдут первые матчи 1/2 Кубка Беларуси

05.04.2017 08:30 — Разное | Tut.by  
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5 апреля в Слуцке и Бресте пройдут первые игры полуфинальной стадии Кубка Беларуси. В гости к случчанам приедет солигорский «Шахтер», а в Брест к местному «Динамо» заглянут многократные чемпионы страны футболисты БАТЭ.


Фото: АБФФ

Напомним, по итогам четвертьфинальных игр «Слуцк» довольно неожиданно выбил из розыгрыша жодинское «Торпедо-БелАЗ», в противостоянии динамовских команд сильнее оказались игроки Бреста, БАТЭ без труда сломил сопротивление «Минска», а «Шахтер» обыграл «Локомотив».

Сегодня игра в Слуцке начнется в 17.30, а стартовый свисток в Бресте прозвучит в 19.30. Особое внимание будет приковано именно к противостоянию «Динамо-Брест» и БАТЭ.

Обе команды первый тур чемпионата страны в минувшую субботу начали с гостевых ничьих. Борисовчане в Гомеле не сломили молодой коллектив, матч закончился со счетом 1:1. А брестчане упустили победу над «Минском» (2:2).

Кроме потерь очков, у команд есть некоторые проблемы с составами. И хотя у БАТЭ список травмированных сократился — Артур Пикк, Максим Жавнерчик, Валериане Гвилия и Сергей Веремко уже тренируются в общей группе — участие Неманьи Милуновича под вопросом. Защитник БАТЭ недавно вернулся из Рима, где проходил медобследование, и врачи обнаружили у серба воспаление жировой прослойки колена. Также не известно, появится ли на поле другой сербский защитник Милош Остоич, который в матче с «Гомелем» получил повреждение и был заменен.

«Динамо-Брест» недосчитается защитника Максима Витуса, который в прошлом матче заработал растяжение боковых связок голеностопа. Он проведет две недели под присмотром врачей.

Игру в Бресте рассудит Денис Щербаков. SPORT.TUT.BY проведет мультимедийный онлайн матча.

Противостояние в Слуцке будет судить Дмитрий Дмитриев.

Ответные игры пройдут 26 апреля.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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В гости к слутчанам приедет солигорский "Шахтер", а в Брест к местному "Динамо" заглянут многократные чемпионы страны футболисты БАТЭ.

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