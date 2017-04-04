﻿ Чемпион России по рукопашному бою погиб при взрыве метро в Санкт-Петербурге. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Чемпион России по рукопашному бою погиб при взрыве метро в Санкт-Петербурге

05.04.2017 08:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Чемпион России по рукопашному бою Денис Петров погиб при взрыве метро в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Sportfm.ru.

Фото: ВКонтакте

По словам коллеги спортсмена, он ехал на тренировку, но не добрался до места. «Он был очень хорошим человеком, его очень любили дети, они с удовольствием бежали на тренировку. Таких спортсменов, как он, очень мало, у него было большое будущее», — приводит слова коллеги Life.

Ранее во вторник был опубликован список пострадавших при взрыве. В него входят несколько неопознанных женщин, которые числятся под номерами.

Взрыв произошел 3 апреля, около 14.30, в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». В результате погибли 14 человек, ранены более 50.

По этому инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следователи рассматривают и другие версии случившегося. По данным СМИ, привести в действие взрывное устройство мог 23-летний уроженец Средней Азии, связанный с запрещенными в РФ радикальными исламистскими группировками.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам коллеги спортсмена, он ехал на тренировку, но не добрался до места.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня в Слуцке и Бресте пройдут первые матчи 1/2 Кубка Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика