Чемпион России по рукопашному бою Денис Петров погиб при взрыве метро в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте Sportfm.ru.

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По словам коллеги спортсмена, он ехал на тренировку, но не добрался до места. «Он был очень хорошим человеком, его очень любили дети, они с удовольствием бежали на тренировку. Таких спортсменов, как он, очень мало, у него было большое будущее», — приводит слова коллеги Life.

Ранее во вторник был опубликован список пострадавших при взрыве. В него входят несколько неопознанных женщин, которые числятся под номерами.

Взрыв произошел 3 апреля, около 14.30, в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2». В результате погибли 14 человек, ранены более 50.

По этому инциденту было возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», следователи рассматривают и другие версии случившегося. По данным СМИ, привести в действие взрывное устройство мог 23-летний уроженец Средней Азии, связанный с запрещенными в РФ радикальными исламистскими группировками.