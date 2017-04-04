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Что обсудят министры иностранных дел СНГ на совете 7 апреля
05.04.2017 08:55 — Разное | Sputnik Беларусь
На заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 7 апреля в Ташкенте, планируется рассмотреть 16 вопросов. Одним из ключевых событий заседания должно стать принятие совместного заявления министров иностранных дел СНГ о недопустимости дискриминации и нетерпимости в отношении христиан, мусульман и представителей других конфессий.
В целом, главы МИД планируют обсудить широкий спектр вопросов, начиная от сотрудничества стран и заканчивая обменом мнениями по важнейшим международным вопросам.
"Заседание СМИД в Ташкенте является одним из ключевых запланированных на 2017 год заседаний высших уставных органов сотрудничества", — сказала Захарова.
Совет министров иностранных дел СНГ — основной исполнительный орган, который обеспечивает сотрудничество во внешнеполитической деятельности стран Содружества.
Комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой о повестке дня заседания Совета министров иностранных дел СНГ слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о повестке дня запланированного на 7 апреля заседания Совета министров иностранных дел СНГ.
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