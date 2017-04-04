Накануне военнослужащие Сил спецопераций Беларуси и ВДВ РФ произвели десантирование с военно-транспортного самолета на полигон, где, по сценарию, было произведено блокирование и уничтожение незаконных бандформирований.



© Sputnik Андрей Александров Суриков: после учений "Запад-2017" российские военные уедут домой

Спецназовцы, кроме боевой техники, применили еще и психологическую атаку на условного противника — по громкоговорителю призвали "террористов" сдаваться на русском и английском языках, при этом обещав, что в суде им зачтется то, что они добровольно сложат оружие.

В итоге боевую задачу совместные подразделения десанта выполнили.

Завершающий этап учений пройдет в среду — по информации Минобороны РФ, десантникам предстоит высадка на полигон, где под прикрытием авиации и тяжелой артиллерии военнослужащие, согласно замыслу учений, предотвратят прорыв через границу крупных бандформирований.

Смотрите также фотоленту с учений десанта в Витебской области>>