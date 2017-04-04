|
Психологическая атака и захват террористов на учениях десанта в Лосвидо
05.04.2017 08:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Накануне военнослужащие Сил спецопераций Беларуси и ВДВ РФ произвели десантирование с военно-транспортного самолета на полигон, где, по сценарию, было произведено блокирование и уничтожение незаконных бандформирований.
© Sputnik Андрей Александров
Спецназовцы, кроме боевой техники, применили еще и психологическую атаку на условного противника — по громкоговорителю призвали "террористов" сдаваться на русском и английском языках, при этом обещав, что в суде им зачтется то, что они добровольно сложат оружие.
В итоге боевую задачу совместные подразделения десанта выполнили.
Завершающий этап учений пройдет в среду — по информации Минобороны РФ, десантникам предстоит высадка на полигон, где под прикрытием авиации и тяжелой артиллерии военнослужащие, согласно замыслу учений, предотвратят прорыв через границу крупных бандформирований.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совместные учения десантников Беларуси и России проходят в Витебской области. Смотрите на видео, как проходил захват базы условного противника.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии