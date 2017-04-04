История создания "Нивы" проста — Советскому Cоюзу был необходим автомобиль повышенной проходимости, при этом обладающий комфортом легковушки. Из всех предложенных автозаводами вариантов был выбран прототип ВАЗа.

Руководил созданием на то время ведущий конструктор завода Петр Прусов, который не дожил до юбилея чуть более двух недель . Прототип "Нивы" дорабатывался в течение нескольких лет, а 31 июля 1975 года Минавтопром СССР вынес постановление о серийном производстве внедорожника.



© Sputnik/ Alexander Imedashvili Лимузин ЗИЛ-115: чудо советского автопрома сохранилось в Тбилиси

По цене немногим дешевле "Волги" и на порядок дороже знаменитой "копейки" новинка пришлась по душе многим любителям активного отдыха, однако машина была в дефиците, так как до 80% "Нив" уходило на экспорт. Причем на Западе советский внедорожник расходился "на ура". Всего ВАЗ 2121 продавался в более чем 100 странах мира, а сборка, кроме СССР, была организована в шести государствах.

"Нива" за всю свою историю успела побывать в базовом лагере под Эверестом на высоте 5200 метров, в Гималаях (5726 метров), дважды покорить Северный полюс и поучаствовать в ралли-рейдах Париж — Дакар, "Ралли Фараонов" и Париж — Пекин, где команды, ехавшие на внедорожнике, занимали призовые места.

В 2001 году товарный знак NIVA был выкуплен американским автомобильным гигантом General Motors, после чего появился новый внедорожник под легендарным брендом. А классическая "Нива" теперь именуется LADA 4x4. Всего с момента выпуска первой "Нивы" было произведено более двух миллионов внедорожников в различных модификациях.