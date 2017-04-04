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О некоторых нюансах европейского сервиса

05.04.2017 09:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Однажды мы возвращались с международного конкурса, который проходил в некотором удалении от столицы. Команда моих подопечных студентов-физиков БГУ заняла второе место, мы засиделись за обсуждением результатов и пропустили поезд. Впрочем, большой беды в этом не было: если верить бумажному расписанию, висевшему на вокзале, это была не последняя возможность уехать из городка в тот день. Позже, когда уже пришли на станцию, мы осознали всю глубину своей легкомысленности. Нужного поезда на электронном табло не было. До следующего утра вообще никаких поездов не было.

О некоторых нюансах европейского сервиса
© Pexels
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Начавшийся было приступ паники, к счастью, погасили работники вокзала: они рассказали, что прямых поездов сегодня уже не будет, но есть возможность добраться с пересадкой.

Полчаса спустя мы уже сидели в поезде, который мчался в населенный пункт с незнакомым названием. Но и тут не судьба: на первой же остановке в окно постучалась уборщица и попросила освободить вагон, указывая куда-то в сторону соседней платформы. Навьюченные сумками и рюкзаками, пересели в соседний поезд, теряя уверенность в верности направления. Ее стало еще меньше, когда на следующей станции нас снова попросили покинуть вагон — поезд дальше не шел.

Как говорил Задорнов, смеркалось. Часы показывали восемь вечера, а табло — что ближайший поезд будет лишь через час. Людей в округе не наблюдалось. Где-то вдали заходилась лаем собака.

Мы пытались придумать рациональное объяснение происходящему, но не преуспели. Мимо нас пробежал настоящий кролик. "Алиса, просыпайся! Алиса, я понял, мы в твоем сне!" — чтобы разрядить напряженную обстановку, обратился я к одной из девушек.

Алиса уставилась на меня непонимающим взглядом и просыпаться отказывалась. Последняя надежда быстро решить проблему угасала…

О некоторых нюансах европейского сервиса
© Фото: предоставлено организаторами
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Вдруг на вымершей станции начали появляться люди. Компания довольно громких и агрессивно выглядевших местных неформалов. Желание уточнить у них дорогу отпало как-то само собой. Решили понадеяться на удачу и загрузились в очередной прибывший поезд.

Новый пункт назначения встретил нас известием о том, что дальше часть пути придется преодолеть на автобусе. Два бумажных расписания его рейсов висели друг напротив друга. То, что они противоречили друг другу и электронному табло, уже никого не удивило. Хуже было то, что два часа надо было ждать следующего автобуса.

"Правда, через пару лет мы будем смеяться, вспоминая эту историю?" — спросил у меня коллега. "Я уже смеюсь", — буркнул я. И мы принялись ждать.

Ближе к полуночи, после изнурительной борьбы со сном, вышли на посадочную площадку, но не обнаружили там следов автобуса. Только вдалеке поблескивала фарами какая-то легковушка. Работники вокзала в ответ на наши вопросы стали убеждать, что "нам туда". Легковушка в итоге оказались микроавтобусом. Итак, представьте: двое местных, восемь нас, плюс наш немаленький багаж… Не спрашивайте, как мы утрамбовались в восьмиместный автомобиль. О том, что нас могут остановить и оштрафовать, как нарушителей правил дорожного движения, как-то уже не думалось.

Ура, мы все-таки едем. Пусть и почти лежа друг на друге. Кто-то из наших строит предположения: "А вдруг он нас до самой столицы повезет?". На что ему тут же отвечают: "В таком положении я долго не выдержу!".

О некоторых нюансах европейского сервиса
rw.by/Александр Бачило
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Вскоре показалась пересадочная станция. Естественно, еще один вымерший вокзал и спящий городок. Ни души вокруг, на путях обесточенные поезда. Подходим к одному из них — и словно из-под земли появляется машинист, запускает нас внутрь, заводит, трогается…

Полчаса спустя мы, наконец, смогли вздохнуть спокойно, разглядев из окна долгожданные окраины… Вены. Да, именно Вены, вся эта фантасмагорическая история приключилась с нами в Австрии, а не в родной Беларуси, как можно было бы подумать. И причина наших злоключений — это не последствия стихийного бедствия, а всего лишь ремонт железнодорожных путей.

Оказывается, если рассмотреть обратную сторону Европы, ту, которую обычно не видят туристы, то беспорядка и несуразиц там ничуть не меньше, чем у нас.

 
Теги: Минск
 
 
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