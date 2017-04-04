Однажды мы возвращались с международного конкурса, который проходил в некотором удалении от столицы. Команда моих подопечных студентов-физиков БГУ заняла второе место, мы засиделись за обсуждением результатов и пропустили поезд. Впрочем, большой беды в этом не было: если верить бумажному расписанию, висевшему на вокзале, это была не последняя возможность уехать из городка в тот день. Позже, когда уже пришли на станцию, мы осознали всю глубину своей легкомысленности. Нужного поезда на электронном табло не было. До следующего утра вообще никаких поездов не было.

Начавшийся было приступ паники, к счастью, погасили работники вокзала: они рассказали, что прямых поездов сегодня уже не будет, но есть возможность добраться с пересадкой.

Полчаса спустя мы уже сидели в поезде, который мчался в населенный пункт с незнакомым названием. Но и тут не судьба: на первой же остановке в окно постучалась уборщица и попросила освободить вагон, указывая куда-то в сторону соседней платформы. Навьюченные сумками и рюкзаками, пересели в соседний поезд, теряя уверенность в верности направления. Ее стало еще меньше, когда на следующей станции нас снова попросили покинуть вагон — поезд дальше не шел.

Как говорил Задорнов, смеркалось. Часы показывали восемь вечера, а табло — что ближайший поезд будет лишь через час. Людей в округе не наблюдалось. Где-то вдали заходилась лаем собака.

Мы пытались придумать рациональное объяснение происходящему, но не преуспели. Мимо нас пробежал настоящий кролик. "Алиса, просыпайся! Алиса, я понял, мы в твоем сне!" — чтобы разрядить напряженную обстановку, обратился я к одной из девушек.

Алиса уставилась на меня непонимающим взглядом и просыпаться отказывалась. Последняя надежда быстро решить проблему угасала…



© Фото: предоставлено организаторами Лабиринт из кукурузы и виртуальный скалодром: чего хотят бизнесмены

Вдруг на вымершей станции начали появляться люди. Компания довольно громких и агрессивно выглядевших местных неформалов. Желание уточнить у них дорогу отпало как-то само собой. Решили понадеяться на удачу и загрузились в очередной прибывший поезд.

Новый пункт назначения встретил нас известием о том, что дальше часть пути придется преодолеть на автобусе. Два бумажных расписания его рейсов висели друг напротив друга. То, что они противоречили друг другу и электронному табло, уже никого не удивило. Хуже было то, что два часа надо было ждать следующего автобуса.

"Правда, через пару лет мы будем смеяться, вспоминая эту историю?" — спросил у меня коллега. "Я уже смеюсь", — буркнул я. И мы принялись ждать.

Ближе к полуночи, после изнурительной борьбы со сном, вышли на посадочную площадку, но не обнаружили там следов автобуса. Только вдалеке поблескивала фарами какая-то легковушка. Работники вокзала в ответ на наши вопросы стали убеждать, что "нам туда". Легковушка в итоге оказались микроавтобусом. Итак, представьте: двое местных, восемь нас, плюс наш немаленький багаж… Не спрашивайте, как мы утрамбовались в восьмиместный автомобиль. О том, что нас могут остановить и оштрафовать, как нарушителей правил дорожного движения, как-то уже не думалось.

Ура, мы все-таки едем. Пусть и почти лежа друг на друге. Кто-то из наших строит предположения: "А вдруг он нас до самой столицы повезет?". На что ему тут же отвечают: "В таком положении я долго не выдержу!".

Вскоре показалась пересадочная станция. Естественно, еще один вымерший вокзал и спящий городок. Ни души вокруг, на путях обесточенные поезда. Подходим к одному из них — и словно из-под земли появляется машинист, запускает нас внутрь, заводит, трогается…

Полчаса спустя мы, наконец, смогли вздохнуть спокойно, разглядев из окна долгожданные окраины… Вены. Да, именно Вены, вся эта фантасмагорическая история приключилась с нами в Австрии, а не в родной Беларуси, как можно было бы подумать. И причина наших злоключений — это не последствия стихийного бедствия, а всего лишь ремонт железнодорожных путей.

Оказывается, если рассмотреть обратную сторону Европы, ту, которую обычно не видят туристы, то беспорядка и несуразиц там ничуть не меньше, чем у нас.