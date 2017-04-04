



Беларусь рассчитывает на существенное увеличение товарооборота с Кенией, заявил премьер-министр Андрей Кобяков на встрече с председателем совета директоров кенийской группы компаний "Самир групп" Наушадом Нурали Мерали.

"Регион Восточной Африки весьма привлекателен для Беларуси как перспективный и динамично развивающийся рынок. Мы оцениваем существующий уровень экономического сотрудничества с Кенией как пока не соответствующий экономическому потенциалу наших стран. Товарооборот порядка 18 млн долларов в 2016 году - это очень мало, и мы считаем, что в ближайшее время он может быть многократно увеличен. Мы надеемся, что ваш визит в Беларусь заложит необходимый фундамент, на котором мы будем выстраивать плодотворное взаимодействие с деловыми кругами Кении в духе взаимного партнерства", - отметил Андрей Кобяков.

Беларусь в курсе принятых Кенией амбициозных программ по развитию сельского хозяйства, обеспечению продовольственной безопасности, развитию дорожно-транспортной и энергетической инфраструктуры, внедрению энергосберегающих технологий и улучшению экологии. Для реализации этих проектов Беларусь готова предложить передовые технологии, оборудование, услуги, сообщила пресс-служба Совмина.

"Наша страна является одним из ведущих мировых производителей крупнотоннажных карьерных самосвалов, тракторов и иной сельскохозяйственной техники, грузовиков, удобрений, продуктов питания. Белорусская продукция уже хорошо известна на африканском континенте своей надежностью, простотой в эксплуатации и привлекательными ценами, мы поставляем технику практически во все африканские регионы", - добавил премьер-министр.

При этом в пакете с товарными поставками Беларусь готова предложить современные финансовые механизмы и весьма привлекательные условия при покупке техники. Речь идет об экспортном кредитовании, поставках техники на условиях лизинга. Беларусь также заинтересована в обеспечении жителей региона молочной продукцией, консервами, детским питанием и другими продуктами.

"Это только некоторые перспективные направления возможного сотрудничества, их, конечно, значительно больше. Мы готовы рассматривать конкретные предложения по всем сферам взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул Андрей Кобяков. Премьер-министр выразил готовность к конструктивному обсуждению широкого спектра вопросов.

Наушад Нурали Мерали отметил, что важным шагом для налаживания взаимодействия был визит белорусской делегации в Кению в октябре 2016 года. Он подчеркнул готовность кенийского бизнеса к плодотворному диалогу с белорусскими партнерами.

Группа компаний "Самир групп" объединяет 15 компаний, которые более 30 лет работают в Восточной Африке по широкому спектру направлений, включая сельское хозяйство, финансы и страхование, банковское дело, автомобильную промышленность, строительство, электроэнергетику, девелоперскую деятельность, сферу информационных и коммуникационных технологий, торговлю. Годовой оборот группы компаний "Самир групп" составляет более 1 млрд долларов, численность работников - 24 тыс. человек.