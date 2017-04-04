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Овечкин вышел на 2-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое второе место в регулярных чемпионатах НХЛ по количеству набранных очков среди россиян.
В матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1) Овечкин отдал голевой пас, набрав таким образом 1033-е очко в карьере.
Капитан «Кэпиталз» превзошел Александра Могильного, на счету которого 1032 очка. Лидирует по этому показателю Сергей Федоров — 1179 очков.
В нынешнем сезоне Овечкин провел в НХЛ 79 матчей и набрал 68 (33+35) очков.
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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на чистое второе место в регулярных чемпионатах НХЛ по количеству набранных очков среди...
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