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Овечкин вышел на 2-е место по очкам среди россиян в истории НХЛ

05.04.2017 09:44 — Разное | Tut.by  
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое второе место в регулярных чемпионатах НХЛ по количеству набранных очков среди россиян.

В матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1) Овечкин отдал голевой пас, набрав таким образом 1033-е очко в карьере.

Капитан «Кэпиталз» превзошел Александра Могильного, на счету которого 1032 очка. Лидирует по этому показателю Сергей Федоров — 1179 очков.

В нынешнем сезоне Овечкин провел в НХЛ 79 матчей и набрал 68 (33+35) очков.

 
 
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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на чистое второе место в регулярных чемпионатах НХЛ по количеству набранных очков среди...

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