Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое второе место в регулярных чемпионатах НХЛ по количеству набранных очков среди россиян.

В матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1) Овечкин отдал голевой пас, набрав таким образом 1033-е очко в карьере.

Капитан «Кэпиталз» превзошел Александра Могильного, на счету которого 1032 очка. Лидирует по этому показателю Сергей Федоров — 1179 очков.

В нынешнем сезоне Овечкин провел в НХЛ 79 матчей и набрал 68 (33+35) очков.