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Жуткое ДТП в Мстиславском районе: Volkswagen на трассе влетел под плуг трактора
Три человека получили тяжелейшие травмы в ДТП, которое произошло ночью 5 апреля вблизи деревни Кудричи Мстиславского района.
Как рассказали в
В результате попутного столкновения в легковом автомобиле оказались заблокированы водитель и два пассажира. При помощи специнструмента их из искореженного авто доставали спасатели.
С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Их состояние оценивается как тяжелое. Водитель трактора не пострадал.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.
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В результате ДТП три человека получили тяжелейшие травмы.
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