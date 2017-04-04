Три человека получили тяжелейшие травмы в ДТП, которое произошло ночью 5 апреля вблизи деревни Кудричи Мстиславского района.





Как рассказали в МЧС , сообщение об аварии поступило в 03.31. Прибывшие на место вызова спасатели установили, что на трассе Р15 Мстиславль — Кричев произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen Golf и трактора МТЗ-3022 с плугами.





В результате попутного столкновения в легковом автомобиле оказались заблокированы водитель и два пассажира. При помощи специнструмента их из искореженного авто доставали спасатели.

С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Их состояние оценивается как тяжелое. Водитель трактора не пострадал.





Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.