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Жуткое ДТП в Мстиславском районе: Volkswagen на трассе влетел под плуг трактора

05.04.2017 09:43 — Разное | Tut.by  
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Три человека получили тяжелейшие травмы в ДТП, которое произошло ночью 5 апреля вблизи деревни Кудричи Мстиславского района.


Как рассказали в МЧС, сообщение об аварии поступило в 03.31. Прибывшие на место вызова спасатели установили, что на трассе Р15 Мстиславль — Кричев произошло ДТП с участием легкового автомобиля Volkswagen Golf и трактора МТЗ-3022 с плугами.


В результате попутного столкновения в легковом автомобиле оказались заблокированы водитель и два пассажира. При помощи специнструмента их из искореженного авто доставали спасатели.

С травмами различной степени тяжести пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Их состояние оценивается как тяжелое. Водитель трактора не пострадал.


Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

 
 
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В результате ДТП три человека получили тяжелейшие травмы.

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