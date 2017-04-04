|
Обыск в квартире подозреваемого в петербургском теракте не дал результатов
05.04.2017 09:46 — Разное | Ежедневник
В квартире Акбаржона Джалилова, подозреваемого в совершении теракта в метро Петербурга, проведены обыски. Следователи ничего не нашли.
При обыске в квартире подозреваемого в совершении теракта в метро Петербурга Акбаржона Джалилова оперативники не нашли следов взрывчатых веществ, а также возможных частей взрывных устройств, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Кроме того, по словам собеседника, в квартире не найдена и экстремистская литература. Источник добавил, что, по одной из версий, подозреваемого или снабдили устройством в день теракта, или же есть отдельное помещение, где он и собирал бомбы, пишет РБК.
«Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, добавляет, что обыски проводились по месту жительства Джалилова на Гражданском проспекте Санкт-Петербурга.
«Каких-либо подозрительных предметов, в том числе элементов взрывных устройств, обнаружено не было», - сказал собеседник агентства. Он добавил, что данный факт «наводит на мысль, что у Джалилова были сообщники, которые снабдили его самодельным взрывным устройством».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В квартире Акбаржона Джалилова, подозреваемого в совершении теракта в метро Петербурга, проведены обыски. Следователи ничего не нашли.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии