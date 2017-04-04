﻿ Легендарной "Ниве", которую придумал белорус, сегодня исполнилось 40 лет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легендарной "Ниве", которую придумал белорус, сегодня исполнилось 40 лет

05.04.2017 09:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

5 апреля российский АвтоВАЗ отмечает юбилей своей поистине легендарной модели — внедорожника ВАЗ-2121 «Нива», который с 2005 года представлен на рынке как Lada 4×4.


Несущий кузов, независимая передняя подвеска, передние дисковые тормоза — все эти «легковые» атрибуты для внедорожника были в диковинку, поэтому неспроста «Нива», над созданием которой работал недавно ушедший из жизни наш соотечественник Петр Прусов, считается родоначальником сегмента кроссоверов.


С 1977 года произведено около 2,5 миллионов экземпляров внедорожника, который на долгие годы стал основой вазовского экспорта (зарубеж было отправлено более 530 тысяч автомобилей). А еще это единственная Lada, покорившая все шесть континентов. За 40 лет выпуска АвтоВАЗ и партнеры предприятия освоили более 30 серийных и мелкосерийных модификаций автомобиля, включая пикапы, кабриолеты и другие оригинальные варианты. В 80-е гг. «Нива» участвовала в престижном ралли-рейде «Париж — Дакар», дважды взяв на нем «серебро»! В 1998 году российский внедорожник поднялся в базовый лагерь под Эверестом на высоте 5200 м, а в 1999 году на Тибетском плато в Гималаях взял высоту в 5726 м над уровнем моря.


И хотя конструкции «Нивы» сто лет в обед, она прошла несколько циклов модернизации, получив ряд значительных обновок в 1993 и 2009 годах, направленных на улучшение комфорта и управляемости.

Что касается нового поколения Lada 4×4, то его, если верить российским СМИ, стоит ждать не раньше 2019 года. И это, по всей видимости, будет уже совсем другая история — по слухам, платформу будущая новинка может разделить с… Renault Duster следующего поколения!

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производство ВАЗ 2121 Нива стартовало в 1977 году, и за все время было выпущено 2,5 млн автомобилей, из которых более 530 тысяч отправлено на экспорт.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь рассчитывает на существенное увеличение товарооборота с Кенией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика