5 апреля российский АвтоВАЗ отмечает юбилей своей поистине легендарной модели — внедорожника ВАЗ-2121 «Нива», который с 2005 года представлен на рынке как Lada 4×4.





Несущий кузов, независимая передняя подвеска, передние дисковые тормоза — все эти «легковые» атрибуты для внедорожника были в диковинку, поэтому неспроста «Нива», над созданием которой работал недавно ушедший из жизни наш соотечественник Петр Прусов , считается родоначальником сегмента кроссоверов.





С 1977 года произведено около 2,5 миллионов экземпляров внедорожника, который на долгие годы стал основой вазовского экспорта (зарубеж было отправлено более 530 тысяч автомобилей). А еще это единственная Lada, покорившая все шесть континентов. За 40 лет выпуска АвтоВАЗ и партнеры предприятия освоили более 30 серийных и мелкосерийных модификаций автомобиля, включая пикапы, кабриолеты и другие оригинальные варианты. В 80-е гг. «Нива» участвовала в престижном ралли-рейде «Париж — Дакар», дважды взяв на нем «серебро»! В 1998 году российский внедорожник поднялся в базовый лагерь под Эверестом на высоте 5200 м, а в 1999 году на Тибетском плато в Гималаях взял высоту в 5726 м над уровнем моря.





И хотя конструкции «Нивы» сто лет в обед, она прошла несколько циклов модернизации, получив ряд значительных обновок в 1993 и 2009 годах, направленных на улучшение комфорта и управляемости.

Что касается нового поколения Lada 4×4, то его, если верить российским СМИ, стоит ждать не раньше 2019 года. И это, по всей видимости, будет уже совсем другая история — по слухам, платформу будущая новинка может разделить с… Renault Duster следующего поколения!