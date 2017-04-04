|
Стань участником нового проекта "Худеем по-мужски" с врачом-диетологом Ириной Кабасакал
LADY.TUT.BY и врач-диетолог
Стройное и подтянутое тело — важная составляющая имиджа современного джентльмена, но работа над телом, которое привыкло есть фастфуд, не двигаться и сидеть за компьютером, требует грамотного подхода. Белорусские мужчины не умеют и не знают, как следить за собой. LADY.TUT.BY хочет исправить этот отрицательный тренд (шутка ли — мужчины в нашей стране в среднем живут на
Четыре счастливчика в конце апреля отправятся в оздоровительный комплекс «Ислочь-парк», где в течение четырех дней получат персональные консультации от лучших специалистов Беларуси в области диетологии и фитнеса, а еще попробуют на себе всё разнообразие spa и wellness-услуг «Ислочь-парка». После возвращения в Минск наши герои будут худеть самостоятельно, но при поддержке куратора проекта Ирины Кабасакал. Программа физических нагрузок будет разработана инструкторами фитнес-клуба «Аквамарин». Через месяц участники встретятся, чтобы подвести итоги и определить дальнейшие шаги на пути к долгой и здоровой жизни. Промежуточные и финальные результаты мужчин будут опубликованы на LADY.TUT.BY
Для участия в проекте «Худеем по-мужски» необходимо:
Прислать на e-mail
Внимание! К участию допускаются мужчины без сахарного диабета, ИБС (ишемическая болезнь сердца), заболеваний опорно-двигательного аппарата, заболевания щитовидной железы.
*Стоимость участия — 200 рублей.
Партнер проекта:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские мужчины не умеют и не знают, как следить за собой. LADY.TUT.BY хочет исправить этот отрицательный тренд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии