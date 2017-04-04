LADY.TUT.BY и врач-диетолог Ирина Кабасакал совместно с «Салоном спортивных тренажеров» запускают новый проект «Худеем по-мужски» при поддержке здорового питания Healthy plan.





Стройное и подтянутое тело — важная составляющая имиджа современного джентльмена, но работа над телом, которое привыкло есть фастфуд, не двигаться и сидеть за компьютером, требует грамотного подхода. Белорусские мужчины не умеют и не знают, как следить за собой. LADY.TUT.BY хочет исправить этот отрицательный тренд (шутка ли — мужчины в нашей стране в среднем живут на 12 лет меньше женщин). Проект «Худеем по-мужски» создан, чтобы помочь белорусским мужчинам сделать первые шаги в сторону здорового образа жизни и получить базовые знания о здоровом питании.





Четыре счастливчика в конце апреля отправятся в оздоровительный комплекс «Ислочь-парк», где в течение четырех дней получат персональные консультации от лучших специалистов Беларуси в области диетологии и фитнеса, а еще попробуют на себе всё разнообразие spa и wellness-услуг «Ислочь-парка». После возвращения в Минск наши герои будут худеть самостоятельно, но при поддержке куратора проекта Ирины Кабасакал. Программа физических нагрузок будет разработана инструкторами фитнес-клуба «Аквамарин». Через месяц участники встретятся, чтобы подвести итоги и определить дальнейшие шаги на пути к долгой и здоровой жизни. Промежуточные и финальные результаты мужчин будут опубликованы на LADY.TUT.BY





Для участия в проекте «Худеем по-мужски» необходимо:

Прислать на e-mail aleksandra.drozdovich@tutby.com фотографию и мотивационное письмо с ответом на вопрос «почему Ирина должна выбрать меня».Также необходимо указать: ФИО, рост, вес, возраст и короткие биографические сведения. Ждем ваших историй до 12 апреля.





Внимание! К участию допускаются мужчины без сахарного диабета, ИБС (ишемическая болезнь сердца), заболеваний опорно-двигательного аппарата, заболевания щитовидной железы.

*Стоимость участия — 200 рублей.

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