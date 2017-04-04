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В Бресте легковушка пробила ограждение и съехала в реку по ступенькам моста
5 апреля, около 07.50, Volkswagen Sharan вылетел с моста через Мухавец и въехал в реку.
Автомобиль ехал со стороны улицы Набережной в направлении Варшавского шоссе. Водитель VW внезапно почувствовала себя плохо и потеряла контроль над транспортным средством.
VW пробил ограждение, съехал в правый кювет и «спустился» вниз по ступенькам, повредив перила. Затем авто съехал в реку и остановился, сообщили в ГАИ региона.
Кроме женщины, в машине находился ее 56-летний супруг. Оба с различными травмами и переохлаждением доставлены в больницу.
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По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем.
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