Вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко полагает, что российская сторона сможет снизить цену на газ для Беларуси. Но произойдет это не очень скоро.

Как заявил Владимир Семашко накануне в эфире «Беларусь 1», Беларусь и Россия к 2025 году сблизят цены на газ. Ранее, напомним, российская сторона неоднократно заявляла о невозможности поставлять Беларуси газ по внутрироссийским ценам.

Семашко считает, что экономический эффект от урегулирования нефтегазовых вопросов составит для Беларуси около 500 млн долларов, в 2018 и 2019 годах — примерно по 800 млн долларов.