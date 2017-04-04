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Цену на газ для Беларуси могут снизить к 2025 году

05.04.2017 10:33 — Разное | БДГ  
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Вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко полагает, что российская сторона сможет снизить цену на газ для Беларуси. Но произойдет это не очень скоро.

Как заявил Владимир Семашко накануне в эфире «Беларусь 1», Беларусь и Россия к 2025 году сблизят цены на газ. Ранее, напомним, российская сторона неоднократно заявляла о невозможности поставлять Беларуси газ по внутрироссийским ценам.

Семашко считает, что экономический эффект от урегулирования нефтегазовых вопросов составит для Беларуси около 500 млн долларов, в 2018 и 2019 годах — примерно по 800 млн долларов.

Напомним, что накануне Семашко также рассказал, что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти вплоть до 2024 года. Днем ранее президенты Беларуси и России сообщили о решении энергетических проблем. Стороны определили схему, при которой сохранятся подходы к решению нефтегазовых вопросов по ценам, взаимные уступки и договоренности о дальнейшей работе в этой сфере на 2017, а также 2018-2019 годы. Также Россия пошла на рефинансирование кредитной задолженности Беларуси в этом году. При этом Беларусь вернет «Газпрому» долг за поставленный в страну газ в размере более 700 млн долларов: от выплат и зависит восстановление поставок нефти в Беларусь. Эксперты же отмечают, что решение российско-белорусских проблем - вопрос довольно сложный и точка в нем еще не поставлена.

 
 
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Вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко полагает, что российская сторона сможет снизить цену на газ для Беларуси. Но произойдет это не очень...

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