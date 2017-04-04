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Беларусь и РФ обсудят погранзоны в Гродно 6 апреля

05.04.2017 10:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 апр — Sputnik. Заседание Межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики на территории Союзного государства состоится в Гродно 6 апреля, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства внутренних дел Беларуси.

Белорусскую делегацию возглавит заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Николай Мельченко. В ее состав войдут представители МВД, ГПК, МИД и КГБ. Российские эксперты из МВД, Минюста, МИД и ФСБ прибудут в областной центр под руководством первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового.

Как пояснил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, рабочая группа обсудит практику реализации существующих международных и межведомственных договоров, а также ведение учета работающих в России мигрантов из числа белорусских граждан.

"На повестку дня вынесен вопрос принятия консолидированных мер по пресечению возможных попыток незаконной миграции с учетом действия в нашей стране пятидневного безвизового режима для граждан 80 государств", — пояснил Бегун.

По его словам, собравшиеся также рассмотрят проект Плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства в Союзном государстве.

Ожидается, что в завершение встречи стороны подпишут Протокол о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение об использовании миграционной карты единого образца от 5 октября 2004 года.

Как сообщалось, указ президента Беларуси Александра Лукашенко о пятидневном безвизовом режиме въезда в страну граждан 80 государств вступил в силу 12 февраля. Документом установлен безвизовый въезд через Национальный аэропорт Минск.

В декабре глава ФСБ Александр Бортников подписал указ о создании Россией пограничной зоны с Беларусью. Согласно документу, пятикилометровая пограничная зона создана в Смоленской, Брянской и Псковской областях.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Ожидается, что по итогам встречи стороны подпишут поправки в межправсоглашение об использовании миграционной карты единого образца.

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