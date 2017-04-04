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Глава комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 погиб в бане

05.04.2017 10:29 — Разное | Tut.by  
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4 апреля в Санкт-Петербурге на 53-м году жизни умер председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к футбольному ЧМ-2018 в России Вадим Тюльпанов, сообщает «Фонтанка».


Вадим Тюльпанов. Фото: youtube.com

Вечером 4 апреля в общественное заведение на территории Кировского района была вызвана скорая медицинская помощь. Пациентом оказался 52-летний Вадим Тюльпанов. По предварительной информации, он поскользнулся в бане и ударился головой.

Вадим Тюльпанов — член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Ненецкого автономного округа, председатель комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совета Федерации. В 2011 году избирался в Совет Федерации от Санкт-Петербурга.

Ранее он занимал должность председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Весной прошлого года дочь Тюльпанова Милана вышла замуж за нападающего Александра Кержакова — лучшего бомбардира в истории питерского «Зенита» и сборной России. По информации «Московского комсомольца», Тюльпанов ждал внука — его дочь скоро должна родить ребенка.

 
 
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4 апреля в Санкт-Петербурге на 53-м году жизни умер председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов.

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