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Мининформ озаботился достоверностью информации в интернете

05.04.2017 10:48 — Разное | БДГ  
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Министр информации Беларуси Лилия Ананич рассказала, какими должны быть СМИ.

Накануне глава Министерста информации провела в Полоцке прямую линию и личный прием граждан, после чего рассказала, что белорусское общество - небезразличное, так как на прием к министру люди шли с разными вопросами. Министр отметила, что люди поднимали вопрос недостоверности информации в интернете. В этой связи Ананич отметила, что современные СМИ должны соответствовать запросам такого общества.

«Были обращения и по вопросам работы СМИ, звучала тема недостоверности информации в интернете. У нас сформировано небезразличное общество. И мы видим, что пресса должна соответствовать запросам читателя, зрителя, слушателя. И во главе угла этих требований - достоверная информация. Правдивая информация служит созидательным процессам. На проблемные вопросы надо глубоко смотреть. А если просто выдергивать, выхватывать факты, то это вовсе не есть настоящая журналистика, это непрофессиональная работа», - уверена министр.

Отметим, что на днях по работе СМИ прошелся также генеральный прокурор Александр Конюк. Он отметил, что некоторые средства массовой информации работают однобоко и отказался признавать незаконность задержаний журналистов. 

«Настало время ставить вопрос, как подается информация в СМИ. Например, в Германии при тенденциозном освещении в СМИ предусмотрены штрафы», - подчеркнул генпрокурор 3 апреля во время общения с журналистами.

 
 
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Министр информации Беларуси Лилия Ананич рассказала, какими должны быть СМИ.

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