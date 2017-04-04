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Полтора миллиарда просмотров на youtube: фестиваль с участием видеоблогеров пройдет в Минске
18 июня в Футбольном манеже в Минске пройдет
Среди хедлайнеров мероприятия: Стас Давыдов, группа «ХЛЕБ», Макс Брандт, Костя Павлов, Приятный Ильдар, Настя Герц, Влад Бумага (A4), Руслан Тушенцов (CMH), Наталья Володина, Андрей Немодрук (ND Production), Lee Kei (DaiFiveTop), Наталья Кисель, Idiotikshow и многие другие. Общая аудитория заявленных участников — более 14 миллионов зрителей, а суммарный аудиторный охват — более 1,5 млрд просмотров.
В программе фестиваля: лекции, выступления блогеров и специалистов youtube-сферы, автограф-сессия, работа тематических зон, а также концертная программа с участием Дмитрия Каминского, L-Jane, Homie и хедлайнера фестиваля — группы «ХЛЕБ». Мероприятие обещает стать интересным не только для активных пользователей Youtube, но и для тех, кто только начинает знакомство с этой интернет-площадкой.
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18 июня в Футбольном манеже в Минске пройдет международный фестиваль "Вiдак", в котором примут участие одни из самых популярных блогеров русскоязычной...
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