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Полтора миллиарда просмотров на youtube: фестиваль с участием видеоблогеров пройдет в Минске

05.04.2017 11:10 — Разное | Tut.by  
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18 июня в Футбольном манеже в Минске пройдет международный фестиваль «Вiдак», в котором примут участие одни из самых популярных блогеров русскоязычной интернет-среды.


Среди хедлайнеров мероприятия: Стас Давыдов, группа «ХЛЕБ», Макс Брандт, Костя Павлов, Приятный Ильдар, Настя Герц, Влад Бумага (A4), Руслан Тушенцов (CMH), Наталья Володина, Андрей Немодрук (ND Production), Lee Kei (DaiFiveTop), Наталья Кисель, Idiotikshow и многие другие. Общая аудитория заявленных участников — более 14 миллионов зрителей, а суммарный аудиторный охват — более 1,5 млрд просмотров.

В программе фестиваля: лекции, выступления блогеров и специалистов youtube-сферы, автограф-сессия, работа тематических зон, а также концертная программа с участием Дмитрия Каминского, L-Jane, Homie и хедлайнера фестиваля — группы «ХЛЕБ». Мероприятие обещает стать интересным не только для активных пользователей Youtube, но и для тех, кто только начинает знакомство с этой интернет-площадкой.

Когда: 18 июня, 12:00.
Сколько: 30 рублей.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы Pain.

Для участия вам необходимо:

1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android

2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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18 июня в Футбольном манеже в Минске пройдет международный фестиваль "Вiдак", в котором примут участие одни из самых популярных блогеров русскоязычной...

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