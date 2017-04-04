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Под Бешенковичами школьный автобус столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие

05.04.2017 11:04 — Разное | Tut.by  
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ДТП произошло утром — в 07.45, когда школьный автобус вез учеников на занятия, а малышей — в садик. Всего в нем находилось 15 детей. К счастью, обошлось без жертв, сообщает пресс-служба милиции региона.


Дети ехали в Ржавскую школу и ясли-сад № 5 в городском поселке Бешенковичи. На пересечении дорог М3 Минск — Витебск и Р113 Сенно — Бешенковичи — Ушачи водитель автобуса, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил маршрутку, произошло столкновение, и такси перевернулось.


9 пассажиров маршрутки доставили в Бешенковичскую больницу, чтобы медики оценили их состояние. Детей на другом автобусе отвезли в школу и садик.

По предварительной информации, оба водителя были трезвы.

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В прошлом году на этом участке дороги произошли два ДТП, в результате которых один человек погиб, а один получил ранения.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Водитель автобуса, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил маршрутку, произошло столкновение, и такси перевернулось.

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