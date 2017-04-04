Мэр Киева Виталий Кличко посетил в украинской столице экспозицию белорусских тракторов, оценил их работу и заявил об их хороших перспективах в Украине.

Киевский градоначальник рассказал, что доволен предыдущей покупкой 30 тракторов «BELARUS» в 2016 году, поскольку «они эффективно отработали весь сезон – без поломок и каких-либо простоев», сообщили в МТЗ .

По его словам, коммунальному хозяйству Киева такая техника очень нужна. При этом отметил он, белорусская техника отвечает европейским стандартам. Киевский мэр выказал намерение и дальше работать с белорусскими партнерами, размещать новые заказы и обновлять коммунальный парк города.

По его мнению, у белорусских производителей тракторов есть хорошие шансы на победу в тендерах на поставки коммунальной техники в Киев, которые объявят в ближайшее время.

В свою очередь белорусский вице-премьер Владимир Семашко заявил, что предприятиям Беларуси следует пробиваться на украинский рынок: показывать технику и демонстрировать ее в работе, при этом не только в Киев, но и другие крупные города Украины. «Наши преимущества – цена, надежность и качество», – сказал он.