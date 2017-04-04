Министерство образования Беларуси установило, какие минимальные баллы по централизованному тестированию нужно в нынешнем году набрать абитуриентам, чтобы их отметки считались удовлетворительными. Постановление вступает в силу 6 апреля 2017 года.

Отметки, приравненные к "неудовлетворительно" на ЦТ, по сравнению с прошлым годом не изменились, сообщил на радио Sputnik Беларусь корреспондент информационного агентства Sputnik Евгений Казарцев.

"В самих оценках ничего нового нет, но с другой стороны, абитуриенты новые, поэтому для них это все в новинку, вряд ли кто-то в 10-м классе задумывался о том, какие же пороговые значения на ЦТ", — отметил Казарцев.

Неудовлетворительными отметками (включительно) по белорусскому и русскому языкам в нынешнем году будут считать от 0 до 19 баллов для филологических специальностей, от 0 до 9 баллов — для остальных специальностей.

По первому предмету гуманитарного блока неудовлетворительным будет порог ниже 20 баллов, по второму предмету — порог ниже 15 баллов.

В том случае, если первым предметом являются химия, физика, математика или биология, неудовлетворительным будет считаться порог менее 15 баллов и менее 10 баллов, если это второй предмет.

Для абитуриентов, поступающих в вузы, находящиеся в подчинении Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета, на военные факультеты, в вузы при МВД и на ряд иных специальностей, нижние пороговые значения ЦТ по всем предметам установлены от 0 до 4 баллов.

Корреспондент Sputnik отметил, что у каждого поступающего есть предметы первого профиля — это та специализация, по которой в дальнейшем будут учиться студенты, и есть предметы второго профиля, менее важные, чем основные.

"Вы поступаете, например, на "истфак", и историю Беларуси вам нужно сдать на 15 баллов и выше, и тогда это засчитывается. Если же вы поступаете на "журфак", где тоже сдают историю Беларуси, то тогда этот предмет можно сдать на 10 и выше баллов, и это будет засчитано, потому что это предмет второго профиля. То же самое с языками, чтобы поступить на русскую или белорусскую филологию, нужно иметь не менее 20 баллов", — привел пример Казарцев.

Для сравнения, в 2014-м пороговые значения баллов по ЦТ были несколько выше, по второму профильному предмету неудовлетворительными считались все отметки до 14 баллов включительно. Однако в 2015 годы пороговые значения были пересмотрены в сторону уменьшения, и с тех пор не менялись.

Беседу с корреспондентом информационного агентства Sputnik Евгением Казарцевым о пороговых значениях централизованного тестирования слушайте на радио Sputnik Беларусь.