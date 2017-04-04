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Дома с выпадающими окнами: на Фомина сменили крепления, в "Новой Боровой" поставили сетку
Два похожих ЧП с выпадением окон произошли в столичных многоэтажках. Сначала витражные окна начали «сыпаться» в новом доме № 8 по 1-му переулку Фомина — выпало четыре стекла. Еще пара окон выпала в новостройке в «Новой Боровой». REALTY.TUT.BY узнал, как разобрались с проблемой застройщики и боятся ли за свою безопасность жильцы многоэтажек.
Дом железнодорожников: «плохие» резинки, которыми крепили стекла, заменили на другие
Дом на Фомина после выпадения окон почти сразу на контроль взяла администрация Октябрьского района. На
На время решения вопроса и ремонта дом по периметру оградили. Правда, только ленточкой.
Сейчас вместо выпавших окон поставили новые. Ленточку убрали и жильцы спокойно гуляют под окнами. Хотя и рассказывают, что надежность окон все еще вызывает много вопросов.
— Могу сказать лишь одно: окна во всех квартирах ненадежные: они не герметичны, там кругом щели и зимой было очень тяжело, — говорит житель дома. — Нам пришлось покупать дополнительные уплотнители, да еще по старинке проклеивать все маляркой. Вроде как выжили. Но летом из-за этого будет очень жарко. Менять нам окна никто не собирается, и к нам лично даже не приходили посмотреть эти окна. Правда, мы и не обращались.
— После ЧП вроде у всех проверяли окна. Но к нам не заходили, у нас все хорошо, с окнами проблем нет, ничего не трясется и держится, — говорит жительница дома. — Соседи там жаловались на что-то, но у них вроде все проверили и сказали, что все хорошо.
В УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» рассказали, что все выпавшие окна заменили, а в тех, где было необходимо, поменяли и резинки.
— В ноябре комиссия провела осмотр окон в доме № 8. Во время осмотра, кроме выпадения окон, в части окон было выявлено горизонтальное смещение стекол в проемах, отсутствие уплотнительных резинок, деформирование уплотнительных резинок, нарушение функционирования запорных устройств вследствие неправильной эксплуатации окон жильцами, — рассказали в УП «Минское отделение Белорусской железной дороги». — Генподрядчиком к концу января полностью восстановлено разрушенное витражное остекление лоджий, заменен разгерметизированный стеклопакет, где это было необходимо, в полном объеме выполнены работы по восстановлению отсутствующих и деформированных уплотнительных резинок, а также работы по позиционированию стекол витражей в рамах. На сегодня от жильцов дома новых претензий не поступало.
«Новая Боровая»: застройщик установил сетки, готов поменять витражные окна на обычные
В новостройке в «Новой Боровой» выпало два витражных окна. Застройщик провел обследование окон и нашел причину выпадения: при монтаже стеклопакетов на лоджиях подрядчик неправильно выполнил регулировку створок на окнах.
Застройщик пообещал отрегулировать створки, а потом провести дополнительную экспертизу каждой лоджии в доме.
В конце марта жильцы дома в социальных сетях стали размещать фотографии витражных окон, на которых появились специальные сетки. Кто-то из жильцов возмутился: мол, теперь смотреть в окно приходится через решетку. Но зато молодые мамы, гуляющие под окнами, рады, что теперь могут делать это безопасно.
— Сетки установили временно, чтобы окна больше не выпали. Кому-то они не нравятся, а нам спокойнее стало тут гулять, — говорит Марина, гуляющая с коляской по двору. — Знаю, что сейчас застройщик проводит экспертизу, но товарищество собственников хочет заказать еще и свою, независимую экспертизу. Я живу в доме № 1, окна у нас не выпадали, хотя конструкция такая же. Застройщик нам всем уже предложил заменить все витражи на пластиковые окна с металлическими ограждениями внизу. Сейчас они опрашивают жильцов нашего дома, потому что менять будут по стоякам: если весь стояк согласен, то летом начнут. У нас, например, из семи квартир по стояку согласны лишь три. Я тоже за замену на обычные окна, поскольку безопасность важнее. Но мы просто еще не делали ремонт на балконе, а кто-то уже вложил в него деньги и портить не хочет. К тому же, застройщик сказал, что ремонт на балконе после замены окон будет за счет жильцов. Кто-то придерживается мнения, что у нас пока окна не падали, поэтому можно не менять. Но это опасная теория, жить с перспективой беды не хочется совсем.
— Мы счастливые обладатели нормальной лоджии, а не витражных окон. Но нам на лоджиях алюминиевый профиль вроде как тоже хотят заменить на обычный стеклопакет. Сейчас опрашивают жильцов, смотрят, кто согласен, — говорит жительница дома № 2 Ирина. — Когда будут что-то менять, не знаю. Соседям не нравятся сетки эти, но безопасность, по-моему, важнее.
Застройщик объясняет, что сетка — это временная мера. Когда ремонт окон закончится, сетку снимут.
— К настоящему моменту, как и планировалась, уже отрегулированы створки во всех лоджиях первых двух построенных домов, где использовался алюминиевый профиль (в остальных домах применяется уже другая технология остекления, с которой никаких проблем нет). Пришлось заниматься этим самим, потому что подрядчик, который делал остекление, не выполняет своих обязательств, — говорит директор группы компаний «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик. — Но нам хотелось не снять симптомы, а разобраться в причине «болезни». Несмотря на то, что проект прошел все государственные экспертизы, мы были заинтересованы разобраться во всем со 100-процентной гарантией безопасности и качества. Поэтому параллельно мы заказали комплексную экспертизу витражной конструкции в одном из подъездов. Для этого была привлечена независимая организации ООО «Экспертно-правовое бюро». В результате проведенной экспертизы выяснилось, что регулировки створок недостаточно и есть системные проблемы во всей витражной конструкции — требуется ремонт.
Мы провели общее собрание с жителями дома и председателем товарищества собственников, чтобы ознакомить с результатами экспертизы и определить наши дальнейшие действия. Принять участие в собрании мы специально пригласили эксперта, который проводил обследование. Он отвечал на вопросы жильцов дома. И мы, и собственники квартир заинтересованы в том, чтобы разобраться и исправить ситуацию. Мы предоставили жильцам возможность выбора: либо ремонт делать ремонт витражных окон, либо полностью заменить алюминиевые конструкции на ПВХ. Экспертиза, как я уже сказала, давала возможность ограничиться ремонтом, но мы готовы предоставить выбор нашим жильцам. Мы провели опрос собственников, потому что такие вопросы нельзя решать единолично. И оказалось, что некоторые собственники не хотят менять лоджии, а согласились на ремонт.
У витражной конструкции многоэтажного дома (она представляет собой цельную систему с первого по последний этаж), для проведения работ нам необходимо получить одобрение всех жителей в секции.
Поэтому мы приняли, как нам кажется, соломоново решение: в тех секциях, где жители готовы к замене конструкции, будет произведена полная замена лоджий. В остальных секциях будем делать ремонт.
В компании объясняют, что замена алюминиевых окон на пластиковые займет больше времени, чем ремонт.
— Чтобы сменить алюминиевый профиль на ПВХ, необходимо разработать проектную документацию, проект должен пройти государственную экспертизу. Предположительно начало работ в этом случае мы планируем на май. Будем стараться исправить ошибки подрядчиков, — говорит Светлана. — Ремонт витражных конструкций начнем с апреля. Сроки его окончания будут зависеть от возможности попадания в каждую квартиру. Безусловно, будем подстраиваться под удобное время для каждого собственника квартир.
— На лоджии сейчас натянули сетки, жильцы хотят знать, когда их снимут.
— Установка нейлоновой сетки на лоджии — это часть подготовительных работ к замене или ремонту лоджий. Такой метод гарантирует безопасность на время проведения работ. После того, как все необходимое будет сделано, сетка будет демонтирована. О том, что на окна будут натянуты сетки, мы жильцов предупреждали заранее. Но некоторые недовольны ими, и даже пытались помешать работать альпинистам. Мы понимаем, что приносим неудобства людям, но мы делаем все возможное, чтобы ускорить ремонт и замену лоджий. Поставить точку в этом вопросе и раз и навсегда решить вопросы с лоджиями в этих двух домах мы планируем к лету.
Некоторые жильцы дома также возмутились, что после установки сеток, камеры видеонаблюдения, которые раньше были направлены на парковку, развернули на окна. Кто-то из жильцов даже написал заявление в милицию, что застройщик без оснований подглядывает за ним.
— Камеры видеонаблюдения повернули в сторону окон, когда выпало первое окно, чтобы, если это повторится, видеть, как это произошло, — объясняют в «А-100 Девелопмент». — Сейчас это сделано для того, чтобы жильцы не беспокоились за сохранность своего имущества на лоджиях во время работы промышленных альпинистов. Когда ремонт окон будет закончен, камеры снова вернут на место.
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Но и там, и там жильцы все равно недовольны окнами.
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