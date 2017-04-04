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В Молодечно микроавтобус упал с домкрата и насмерть придавил мужчину
В Молодечно 35-летний мужчина погиб во время ремонта грузового микроавтобуса. Об этом сообщает
Инцидент произошел на территории предприятия ЗАО «Политоргконсалт» утром 4 апреля. Грузовой Mercedes полной массой 3,5 тонны слетел с домкрата, когда под ним находился водитель. Мужчину, придавленного автомобилем, обнаружил рабочий данного предприятия.
Как отметил Вадим Вонсович, помещение для хранения автомобильной техники, где производился ремонт, не было оборудовано смотровым каналом.
В результате происшествия 35-летний мужчина от полученных травм умер на месте.
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Инцидент произошел на территории предприятия ЗАО "Политоргконсалт" утром 4 апреля.
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