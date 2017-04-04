В Молодечно 35-летний мужчина погиб во время ремонта грузового микроавтобуса. Об этом сообщает МЛЫН.BY со ссылкой на представителя Министерства труда и социальной защиты Вадима Вонсовича.





Инцидент произошел на территории предприятия ЗАО «Политоргконсалт» утром 4 апреля. Грузовой Mercedes полной массой 3,5 тонны слетел с домкрата, когда под ним находился водитель. Мужчину, придавленного автомобилем, обнаружил рабочий данного предприятия.

Как отметил Вадим Вонсович, помещение для хранения автомобильной техники, где производился ремонт, не было оборудовано смотровым каналом.





В результате происшествия 35-летний мужчина от полученных травм умер на месте.