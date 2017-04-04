Российский хип-хоп-исполнитель Ассаи возвращается в Минск. Коллектив Assai Music Band подготовил новую программу, презентация которой состоится 20 апреля в RE: public.





Ассаи признан среди музыкального мира, как исполнитель, стирающий границы между хип-хопом, джазом и fusion-музыкой. К сольному исполнению своих песен певец шел несколько лет. Вначале Ассаи выступал в составе других групп, постепенно приобретая сценический опыт и признание хип-хоп мира. Со временем, он стал понимать, что хочет не только выступать на сцене, но и доносить мысли до слушателей через свои тексты и музыку. В результате, в 2005 году, появился его первый дебютный альбом «Другие берега». С каждым последующим альбомом музыка и тексты Ассаи меняются, становятся взрослее.

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В его третьем альбоме «Лифт» в 2010 году появляются первые джазовые нотки. Рэпер выходит за рамки одного стиля, привлекает к себе внимание музыкальных критиков, прессы и поклонников. Ассаи притягивает музыкальными экспериментами, удивляет необычным звучанием, подкупает глубокими и простыми словами текстов.

Концерт Ассаи в Минске — это шоу со световыми и видео-инсталляциями и игрой теней, которое ждет зрителей этой весной в клубе Re: public.

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