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Рэпер Ассаи выступит в Минске с новой программой

05.04.2017 11:57 — Разное | Tut.by  
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Российский хип-хоп-исполнитель Ассаи возвращается в Минск. Коллектив Assai Music Band подготовил новую программу, презентация которой состоится 20 апреля в RE: public.


Ассаи признан среди музыкального мира, как исполнитель, стирающий границы между хип-хопом, джазом и fusion-музыкой. К сольному исполнению своих песен певец шел несколько лет. Вначале Ассаи выступал в составе других групп, постепенно приобретая сценический опыт и признание хип-хоп мира. Со временем, он стал понимать, что хочет не только выступать на сцене, но и доносить мысли до слушателей через свои тексты и музыку. В результате, в 2005 году, появился его первый дебютный альбом «Другие берега». С каждым последующим альбомом музыка и тексты Ассаи меняются, становятся взрослее.

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В его третьем альбоме «Лифт» в 2010 году появляются первые джазовые нотки. Рэпер выходит за рамки одного стиля, привлекает к себе внимание музыкальных критиков, прессы и поклонников. Ассаи притягивает музыкальными экспериментами, удивляет необычным звучанием, подкупает глубокими и простыми словами текстов.

Концерт Ассаи в Минске — это шоу со световыми и видео-инсталляциями и игрой теней, которое ждет зрителей этой весной в клубе Re: public.

Билеты от 45 рублей.

Инфолиния: +375298517706, +375445517706.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы Pain.

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Теги: Минск
 
 
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Коллектив Assai Music Band подготовил новую программу, презентация которой состоится 20 апреля в RE: public.

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