



Специалисты Россельхознадзора начали инспектировать белорусские предприятия.

Как сообщил БЕЛТА заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Александр Субботин, в среду, 5 апреля, специалисты Россельхознадзора приступили к инспекции.

"Две группы работают на наших предприятиях в Гомельской и Брестской областях", - уточнил Александр Субботин.

Планируется, что инспекции продлятся до 9 апреля. Как сообщалось, Беларусь рассчитывает на снятие ограничений по поставкам сельхозпродукции в Россию в апреле. Ограничения действуют в отношении 12 молочных предприятий, 8 мясокомбинатов и 3 крупных птицефабрик Беларуси.