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Россельхознадзор начал инспектировать белорусские предприятия
05.04.2017 11:56 — Разное | Ежедневник
Специалисты Россельхознадзора начали инспектировать белорусские предприятия.
Как сообщил
"Две группы работают на наших предприятиях в Гомельской и Брестской областях", - уточнил Александр Субботин.
Планируется, что инспекции продлятся до 9 апреля. Как сообщалось, Беларусь рассчитывает на снятие ограничений по поставкам сельхозпродукции в Россию в апреле. Ограничения действуют в отношении 12 молочных предприятий, 8 мясокомбинатов и 3 крупных птицефабрик Беларуси.
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Специалисты Россельхознадзора начали инспектировать белорусские предприятия.
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