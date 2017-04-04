Авария с участием милицейской Lada и Toyota Land Cruiser Prado с российскими регистрационными знаками произошла 5 апреля, около 11.00, на перекрестке улиц Калинина и Кузьмы Чорного. Последствия ДТП попали в объектив видеорегистратора.

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По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

(Будет дополнено.)