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В Минске столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и милицейский автомобиль
Авария с участием милицейской Lada и Toyota Land Cruiser Prado с российскими регистрационными знаками произошла 5 апреля, около 11.00, на перекрестке улиц Калинина и Кузьмы Чорного. Последствия ДТП
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По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
(Будет дополнено.)
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Авария произошла 5 апреля, около 11.00, на перекрестке улиц Калинина и Кузьмы Чорного.
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