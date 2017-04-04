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Рыбаков рассказал об устойчивой энергетике в Беларуси

05.04.2017 12:15 — Разное | Ежедневник  
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Рыбаков рассказал об устойчивой энергетике в Беларуси

В ходе визита в Нью-Йорк заместитель министра иностранных дел Валентин Рыбаков в качестве специально приглашенного гостя принял участие в третьем форуме «Устойчивая энергетика для всех».

В ходе мероприятия Валентин Рыбаков представил информацию об усилиях Беларуси в энергетической сфере и участии в международном сотрудничестве по этой проблематике. Белорусский дипломат отдельно остановился на предложениях Беларуси по повышению эффективности многостороннего энергетического сотрудничества с упором на доступность передовых энергетических технологий, сообщила пресс-служба МИД.

Как отметил заместитель главы внешнеполитического ведомства Беларуси, энергетика приобретает все большее значение в контексте осуществления повестки устойчивого развития. Ключевым фактором в этой связи будет возможность объединения усилий государств, деловых кругов и других участников в работе по обеспечению доступности экологически оправданных источников энергии и соответствующих технологий.

Информация по делу

Форум организован международной неправительственной организацией «Устойчивая энергетика для всех», которая имеет штаб-квартиру в Вене. Организация выступает в качестве объединяющей платформы для правительств, деловых кругов, финансистов, гражданского общества и сосредоточивает внимание на достижении цели обеспечения устойчивой энергетики для всех, что созвучно с седьмой целью устойчивого развития (доступная и чистая энергия). В качестве своей основной задачи определяет мобилизацию инвестиций для улучшения доступа к источникам энергии, повышения энергоэффективности и увеличения доли энергии из возобновляемых источников.

 
 
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В ходе визита в Нью-Йорк заместитель министра иностранных дел Валентин Рыбаков в качестве специально приглашенного гостя принял участие в третьем форуме...

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