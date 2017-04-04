Полузащитник сборной Беларуси Ренан Брессан продолжает набирать результативные баллы в составе португальского «Шавеша», куда он перебрался из кипрского АПОЭЛа в январе нынешнего года.



Ренан Брессан. Фото с сайта 24sports.com.cy

4 апреля Ренан Брессан забил мяч и сделал голевой пас в ответном матче против «Витории» из Гимараэша в полуфинальной стадии Кубка Португалии. Но этого не хватило для выхода в финал. Выигрывая со счетом 3:0, который устраивал «Шавеш», команда Брессана вскоре пропустила один гол, и за счет большего числа мячей, забитых в гостях, в финал шагнула «Витория», занимающая 5-е место в чемпионате страны (47 очков в 27 матчах). В первой полуфинальной встрече «Шавеш» уступил сопернику со счетом 0:2.

«Шавеш» — «Витория» Г — 3:1

Голы: 1:0 — Пердиаго (1, пас — Бруну Брага), 2:0 — Брессан (33), 3:0 — Нуну Андре Куэлью (63, пас — Брессан), 3:1 — Мусса Марега (65).

Бруну Брага (90+1) («Шавеш») не реализовал пенальти.

Шанс все-таки вырвать путевку в финал представился «Швешу» на исходе встречи, но уже в добавленное судьями время Бруну Брага не реализовал пенальти.

Ренан Брессан стал автором второго гола в ворота «Витории». После его подачи со штрафного мяч ударился о газон в площади ворот, дезориентировал голкипера и влетел в сетку.

Голевой пас Ренан Брессан также заработал после розыгрыша стандарта. На его верховую подачу откликнулся Нуну Андре Куэлью, головой переправивший мяч в сетку.

Однако всего через пару минут настроение пребывавшим в эйфории хозяевам подпортил форвард гостей Мусса Маррега.

Соперником «Витории» в финале Кубка Португалии станет победитель дуэли «Эшторил» — «Бенфика». В первой встрече выездную победу (2:1) одержала «Бенфика», лидирующая в чемпионате Португалии. Ответный поединок пройдет 5 апреля в Лиссабоне.

Ренан Брессан в Кубке Португалии сыграл в 3 матчах и набрал 2 (1+1) результативных балла.

В чемпионате Португалии Ренан Брессан выходил на поле в 9 матчах и забил 3 мяча. В поединках с участием Брессана «Шавеш» одержал 2 победы, 3 раза сыграл вничью и 4 раза проиграл.

В чемпионате Португалии «Шавеш» с 36 очками в 27 матчах идет на 8-й позиции среди 18 команд примейры. Выход в финал Кубка Португалии мог бы стать для «Шавеша» пропуском в Лигу Европы.