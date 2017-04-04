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Видео: родители предполагаемого террориста Джалилова прибыли в Питер

05.04.2017 12:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В аэропорту Пулково, куда прибыли родители Джалилова, их встретили многочисленные журналисты и задали ряд вопросов, однако мать подозреваемого ответила только на один.

Видео: родители предполагаемого террориста Джалилова прибыли в Питер
© AFP/ Alexander Tarasenkov
Взрыв в Петербурге: истории спасения и солидарность горожан

Когда один из представителей СМИ спросил, верит ли мать Акбаржона в том, что ее сын виновен в совершении теракта, она отрицательно покачала головой.

В семье Джалилова — трое детей, младший сын заканчивает школу в Оше, а старшая сестра проживает вместе с супругом. Соседи характеризую Джалиловых как "положительную и дружную", причем не замечали приверженности Акбаржона экстремистским взглядам.

Ранее стало известно, что СК РФ задержал шестерых человек по подозрению в вербовке террористов.

Следственный комитет накануне назвал имя устроившего взрыв в метро Санкт-Петербурга — это уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов.

 
 
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Отец и мать подозреваемого в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга, 22-летнего уроженца Кыргызстана Акбаржона Джалилова прилетели в "Северную столицу"....

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