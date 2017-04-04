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Видео: родители предполагаемого террориста Джалилова прибыли в Питер
05.04.2017 12:45 — Разное | Sputnik Беларусь
В аэропорту Пулково, куда прибыли родители Джалилова, их встретили многочисленные журналисты и задали ряд вопросов, однако мать подозреваемого ответила только на один.
© AFP/ Alexander Tarasenkov
Когда один из представителей СМИ спросил, верит ли мать Акбаржона в том, что ее сын виновен в совершении теракта, она отрицательно покачала головой.
В семье Джалилова — трое детей, младший сын заканчивает школу в Оше, а старшая сестра проживает вместе с супругом. Соседи характеризую Джалиловых как "положительную и дружную", причем не замечали приверженности Акбаржона экстремистским взглядам.
Ранее стало известно, что СК РФ
Следственный комитет накануне
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Отец и мать подозреваемого в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга, 22-летнего уроженца Кыргызстана Акбаржона Джалилова прилетели в "Северную столицу"....
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