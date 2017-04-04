В аэропорту Пулково, куда прибыли родители Джалилова, их встретили многочисленные журналисты и задали ряд вопросов, однако мать подозреваемого ответила только на один.



© AFP/ Alexander Tarasenkov Взрыв в Петербурге: истории спасения и солидарность горожан

Когда один из представителей СМИ спросил, верит ли мать Акбаржона в том, что ее сын виновен в совершении теракта, она отрицательно покачала головой.

В семье Джалилова — трое детей, младший сын заканчивает школу в Оше, а старшая сестра проживает вместе с супругом. Соседи характеризую Джалиловых как "положительную и дружную", причем не замечали приверженности Акбаржона экстремистским взглядам.

Ранее стало известно, что СК РФ задержал шестерых человек по подозрению в вербовке террористов .

Следственный комитет накануне назвал имя устроившего взрыв в метро Санкт-Петербурга — это уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов.