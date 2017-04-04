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Семашко: цена договоренностей по нефти и газу — 500 млн долларов в год

05.04.2017 12:42 — Разное | Sputnik Беларусь  
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По итогам переговоров президентов Беларуси и России принято решение о возобновлении поставок нефти в нашу страну в прежних объемах. Доставка нефти должна начаться не позднее 13 апреля, а само новое соглашение по нефти будет действовать до 2024 года включительно. Кроме того, с белорусской стороны снято обязательство поставлять в Россию один миллион тонн нефтепродуктов в год, что позволит Беларуси зарабатывать дополнительно 150 миллионов долларов ежегодно.

Подробности компромиссного решения озвучил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, которого цитирует "Беларусь 1".

"Будут возобновлены поставки нефти в Республику Беларусь. В тех объемах, которые утверждены действующим соглашением, то есть 24 миллиона тонн в год. Такие объемы поставляться будут с нынешнего года и до 2024 года включительно", — сообщил Семашко. 

Семашко: цена договоренностей по нефти и газу — 500 млн долларов в год
© Sputnik Григорий Сысоев
Дворкович: РФ нарастит поставки нефти в РБ только после доплаты за газ

По словам вице-премьера, до 2018 года включительно 18 миллионов тонн нефти из указанных 24 миллионов тонн будут отправляться на переработку на белорусские НПЗ. Оставшиеся 6 миллионов тонн будут "перетаможиваться", и ввозные пошлины от этой перетаможки будут поступать в бюджет Беларуси.

Помимо этого, с Беларуси снято обязательство по поставкам топлива на российский рынок. Так, в текущем году в Россию должен был поступить 1 миллионов тонн высокооктановых бензинов. Владимир Семашко отметил, что снятие обязательства позволит нашей стране дополнительно зарабатывать 150 миллионов долларов валютной выручки.

Ранее о возобновлении поставок нефти в прежнем объеме сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович. Он уточнил, что сейчас все будет зависеть от технических возможностей компаний поменять графики поставок.

Также Дворкович заявил о том, что увеличение беспошлинных поставок нефти из России в Беларусь начнется 13 апреля в том случае, если Минск доплатит за поставленный в минувшем году газ.

"В итоге, если подвести черту, то цена вопроса для Беларуси в 2017 году по всем делам — нефтяным, газовым — это примерно полмиллиарда долларов экономический эффект для нашей страны. Если взять 2018 и 2019 годы, то это примерно по 800 миллионов долларов ежегодно", — сказал Семашко.

Вице-премьер Беларуси уточнил, что основная задача состоит в том, чтобы к 1 января 2025 года прийти к одинаковой или очень близкой с Россией цене поставок газа в Беларусь, "по крайней мере, в том ценовом поясе, который граничит с нами —Смоленская область, Брянская область, Новгород Великий, даже та же Москва", сказал Семашко.

Что касается газового вопроса, по словам вице-премьера, компромиссное решение найдено на ближайшие три года, цена на газ для Беларуси будет снижена с 1 января 2018 года.

Комментарий вице-премьера Беларуси Владимира Семашко о возобновлении поставок российской нефти в нашу страну слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Вице-премьер Беларуси Владимир Семашко озвучил подробности договоренности президентов Беларуси и России о возобновления поставок нефти в нашу страну не позднее...

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