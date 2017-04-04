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Женская сборная по хоккею на траве опять проиграла
05.04.2017 12:37 — Разное | Ежедневник
Женская сборная Беларуси по хоккею на траве потерпела второе поражение в Мировой лиге, уступив команде Уругвая 2:3.
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В прошедшей игре с южноамериканской дружиной подопечным Хермана Круиса проходилось дважды отыгрываться. Уругвай открыл счет на 14 минуте, вскоре розыгрыш штрафного-углового оказался успешным для Светланы Богушевич - 1:1. Еще до перерыва соперницы вышли вперед в счете 2:1.
После отдыха один из лидеров белорусок Анастасия Сыроежко смогла отличиться со стандартного положения, завершив комбинацию партнеров - 2:2. Решающий гол Уругвай провел на 60-й минуте, точным броском отличилась Каисуами Далл'Орсо - 3:2.
В ходе подготовки к турниру белорусские хоккеистки дважды обыграли Уругвай - 2:1. После двух матчей в группе А команда Хермана Круиса заняла третье место и продолжит борьбу в плей-офф с Канадой, финишировавшей второй на предварительном этапе в группе В.
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Женская сборная Беларуси по хоккею на траве потерпела второе поражение в Мировой лиге, уступив команде Уругвая 2:3.
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