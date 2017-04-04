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Герасименя и Мирный поддержали белорусско-латвийскую заявку на ЧМ-2021 по хоккею
Призеры Олимпийских игр теннисист Максим Мирный и пловчиках Александра Герасименя поддержали совместную заявку Минска и Риги на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года.
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Призеры Олимпийских игр теннисист Максим Мирный и пловчиках Александра Герасименя поддержали совместную заявку Минска и Риги на проведение чемпионата мира по...
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