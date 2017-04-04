МИНСК, 5 апр — Sputnik. Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ назвал пять основных угроз, влияющих на ситуацию в странах Содружества.

Встреча с главами спецслужб прошла через несколько дней после взрыва в питерском метро, который по мнению главы российского государства подтверждает, что ситуация с угрозой терроризма не улучшается, практически каждая из стран СНГ является потенциальным объектом террористических атак.

"Много и других угроз для наших стран. Это и организованная преступность, и наркотрафик. Это, кстати говоря, и коррупция, это и воздействие внешних сил, которые, так или иначе, пытаются повлиять на развитие внутриполитических ситуаций в наших странах", — сказал Путин.

Говоря о сложных и многообразных задачах, стоящих перед руководителями органов безопасности, российский лидер отметил эффективное сотрудничество спецслужб в рамках СНГ и выразил надежду, что это взаимодействие будет развиваться и дальше.

"Мы знаем, что каждая из наших стран, практически каждая, является возможным, потенциальным объектом террористических атак", — констатировал президент.