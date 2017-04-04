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Лукашенко: на ремонт дорог 3-4 года, технологий предостаточно
05.04.2017 13:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Нынешнее совещание по развитию местных автомобильных дорог было решено провести еще в декабре минувшего года во время открытия второй Минской кольцевой автодороги, поскольку "вопрос не просто назрел, он перезрел в силу определенных причин", отметил президент.
"В течение трех-четырех лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. 3-4 года. Короче, на конец этой пятилетки мы должны закончить ремонт и восстановление дорог. Технологий предостаточно, в том числе технологий, которые мы с вами апробировали на практике", — сказал Лукашенко.
При том глава государства напомнил о договоренности делать дороги с бетонным покрытием, поскольку сегодня это по-прежнему актуально и выгодно.
© Sputnik/ Виктор Толочко
"Нам пока еще ни один специалист не доложил, что это невыгодно, значит, надо делать эти дороги максимально с бетонным покрытием. Где это невозможно, значит, асфальтобетон. Еще раз подчеркиваю — технологий достаточно, 4 года на то, чтобы не просто изыскать какие-то там средства, а чтобы четко определиться и привести в нормальное состояние дороги за те средства, которые будут выделены. Железный контроль за губернаторами", — подчеркнул президент.
В ходе совещания Александр Лукашенко напомнил о справедливых нареканиях со стороны населения на состояние дорожной сети в регионах. В настоящее время от 6 до 10 тысяч километров местных дорог в Беларуси требуют ремонта.
"При этом надо иметь в виду, что наши люди не привыкли перемещаться по плохим дорогам", — подчеркнул Лукашенко.
В свое время для решения вопросов финансирования дорожных работ правительство в дополнение к тому, что выделяется из местных бюджетов, ввело госпошлину за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. По словам президента, это мизерные средства по сравнению с теми, которые нужны сегодня для восстановления и ремонта дорог местного значения.
В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования в Беларуси составляет 71 тысячу километров, из них 31,9 тысяча километров или 45% дорог имеют усовершенствованное покрытие.
Комментарий Александра Лукашенко на совещании по развитию местных автомобильных дорог слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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На совещании по вопросам развития местных автомобильных дорог президент Беларуси поставил задачу за-3-4 года привести в порядок все дорожное покрытие в стране,...
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