Нынешнее совещание по развитию местных автомобильных дорог было решено провести еще в декабре минувшего года во время открытия второй Минской кольцевой автодороги, поскольку "вопрос не просто назрел, он перезрел в силу определенных причин", отметил президент.

"В течение трех-четырех лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. 3-4 года. Короче, на конец этой пятилетки мы должны закончить ремонт и восстановление дорог. Технологий предостаточно, в том числе технологий, которые мы с вами апробировали на практике", — сказал Лукашенко.

При том глава государства напомнил о договоренности делать дороги с бетонным покрытием, поскольку сегодня это по-прежнему актуально и выгодно.



© Sputnik/ Виктор Толочко Лукашенко: наши люди не привыкли ездить по плохим дорогам

"Нам пока еще ни один специалист не доложил, что это невыгодно, значит, надо делать эти дороги максимально с бетонным покрытием. Где это невозможно, значит, асфальтобетон. Еще раз подчеркиваю — технологий достаточно, 4 года на то, чтобы не просто изыскать какие-то там средства, а чтобы четко определиться и привести в нормальное состояние дороги за те средства, которые будут выделены. Железный контроль за губернаторами", — подчеркнул президент.

В ходе совещания Александр Лукашенко напомнил о справедливых нареканиях со стороны населения на состояние дорожной сети в регионах. В настоящее время от 6 до 10 тысяч километров местных дорог в Беларуси требуют ремонта.

"При этом надо иметь в виду, что наши люди не привыкли перемещаться по плохим дорогам", — подчеркнул Лукашенко.

В свое время для решения вопросов финансирования дорожных работ правительство в дополнение к тому, что выделяется из местных бюджетов, ввело госпошлину за допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. По словам президента, это мизерные средства по сравнению с теми, которые нужны сегодня для восстановления и ремонта дорог местного значения.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования в Беларуси составляет 71 тысячу километров, из них 31,9 тысяча километров или 45% дорог имеют усовершенствованное покрытие.

Комментарий Александра Лукашенко на совещании по развитию местных автомобильных дорог слушайте на радио Sputnik Беларусь.