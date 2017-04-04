



На время религиозных праздников белорусская милиция усилит контроль за соблюдением общественного порядка.

Как сообщила пресс-служба МВД, в апреле 2017 года пройдут мероприятия, приуроченные религиозным праздникам: «Вербное воскресенье» (согласно календарям католической и православной кон-фессий) – 9 апреля; «Пасха» (согласно календарям католической и православной конфессий) – 16 апреля; «Радуница» (согласно календарю православной конфессии) – 25 апреля.

В пределах компетенции органы внутренних дел окажут необходимое содействие местным исполнительным и распорядительным органам, иным организаторам религиозных мероприятий в обеспечении порядка их проведения. Особое внимание планируется уделить вопросам личной, имущественной и дорожной безопасности граждан.

Места богослужений, а также прилегающие к ним территории заблаговременно осмотрят специалисты саперно-пиротехнических групп. При необходимости будет организовано оцепление и пропускной режим с использованием технических средств.

Уже сейчас реализуется комплекс соответствующих мер по предупреждению нарушений правопорядка, произведен дополнительный расчет необходимых сил и средств. Налажено тесное взаимодействие с органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, прокуратуры, Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, медицинскими учреждениями, горрайисполкомами, коммунальными службами и др.

По словам заместителя начальника управления охраны правопорядка ГУОПП МВД Беларуси Александра Жилинского, с учетом увеличения пассажиропотока в выходные и праздничные дни планируется усилить охрану правопорядка на объектах транспорта. Сотрудниками Госавтоинспекции разработаны маршруты объездов мест проведения мероприятий, во взаимодействии с коммунальными службами предпринимаются меры к обеспечению комфортных условий парковки транспортных средств граждан.

Представитель милицейского ведомства напомнил, что на массовые мероприятия не допускаются граждане в нетрезвом состоянии, имеющие при себе колющие и режущие предметы, громоздкие вещи, алкогольные напитки.

МВД просит граждан проявлять бдительность (своевременно информировать ближайшие наряды о подозрительных лицах либо оставленных без присмотра предметах и вещах), а также с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности. Прежде всего, они направлены на защиту граждан и недопущение противоправных проявлений.