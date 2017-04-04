На МКАД столкнулись семь машин, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

«На 18-м километре внутреннего кольца МКАД утром 5 апреля произошли два ДТП с участием семи автомобилей. Пострадавших нет. Из-за аварий было временно затруднено движение, оно осуществлялось по первой, второй полосе и обочине. После того как убрали машины, движение было полностью открыто. Причина аварий — несоблюдение дистанций», — отметил Сергей Зараник.

ГАИ призывает водителей к предельной собранности на дорогах, выбору безопасной скорости, соблюдению дистанции и использованию ремней безопасности. Нужно избегать любых резких движений и маневров, исключить ненужные перестроения, обгоны. Необходимо быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов.