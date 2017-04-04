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На МКАД из-за несоблюдения дистанции столкнулись семь машин

05.04.2017 13:42 — Разное | Tut.by  
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На МКАД столкнулись семь машин, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

«На 18-м километре внутреннего кольца МКАД утром 5 апреля произошли два ДТП с участием семи автомобилей. Пострадавших нет. Из-за аварий было временно затруднено движение, оно осуществлялось по первой, второй полосе и обочине. После того как убрали машины, движение было полностью открыто. Причина аварий — несоблюдение дистанций», — отметил Сергей Зараник.

ГАИ призывает водителей к предельной собранности на дорогах, выбору безопасной скорости, соблюдению дистанции и использованию ремней безопасности. Нужно избегать любых резких движений и маневров, исключить ненужные перестроения, обгоны. Необходимо быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов.

 
 
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Авария произошла 5 апреля на 18-м километре внутреннего кольца МКАД.

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