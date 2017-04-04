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Россия может не увеличить поставки нефти в Беларусь
Восстановление поставок нефти в Беларусь может начаться 13 апреля только в том случае, если будет получен платеж за российский газ за прошлый период.
"Если мы получим платеж за газ за прошлый период, тогда да, могут начаться. Но только в этом случае", - сказал вице-премьер Аркадий Дворкович, пишет
Напомним, 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин
Немногим позже белорусский вице-премьер
Однако эксперты
При этом белорусский
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Восстановление поставок нефти в Беларусь может начаться 13 апреля только в том случае, если будет получен платеж за российский газ за прошлый период.
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