Восстановление поставок нефти в Беларусь может начаться 13 апреля только в том случае, если будет получен платеж за российский газ за прошлый период.

"Если мы получим платеж за газ за прошлый период, тогда да, могут начаться. Но только в этом случае", - сказал вице-премьер Аркадий Дворкович, пишет ТАСС .

Напомним, 3 апреля Александр Лукашенко и Владимир Путин провели долгожданную двухстороннюю встречу и закончили ее на невиданном в последнее время позитиве: все спорные вопросы решены, скоро в Беларусь пойдет российская нефть.

Немногим позже белорусский вице-премьер Владимир Семашко сообщил , что Россия будет поставлять в Беларусь ежегодно по 24 млн т нефти вплоть до 2024 года. А российская сторона заявила о том , что имеет все технические возможности для перекачки в Беларусь 24 млн тонн нефти в год.

Однако эксперты не спешат радоваться : похоже, пока ничего не решено, ничего не сделано и ситуация в белорусско-российских отношениях не изменилась ни на йоту.