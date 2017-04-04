В текущем финансовом цикле УЕФА выделит всем национальным ассоциациям дополнительно по 1 млн евро в качестве солидарных выплат. Такое решение принято на ежегодном конгрессе УЕФА, который проходит сегодня в Хельсинки, сообщает твиттер УЕФА.



Александер Чеферин. Фото: UEFA.com

Эти выплаты стали возможными благодаря финансовым показателям турниров среди сборных, например, ЕВРО-2016. По словам президента УЕФА Александера Чеферина, подобное финансирование продолжится в будущем.

— УЕФА существует не для того, чтобы накапливать богатства в ситуации, когда ассоциациям трудно развивать футбол в отдаленных уголках своих территорий. В то время как общество становится все более индивидуалистичным, солидарность должна быть заложена в ДНК УЕФА, — сказал Чеферин.

УЕФА также представил финансовый отчет. Как отмечает ТАСС , доходы Союза европейских футбольных ассоциаций по итогам сезона-2015/16 составили 4,58 млрд евро, а расходы — 3,31 млрд евро.

2,16 млрд евро УЕФА заработал на продаже телевизионных прав, 928 млн евро — на продаже коммерческих прав, 286,5 млн евро — на продаже билетов, 142,4 млн евро — на услугах гостеприимства. Доходы по другим статьям составили 37,3 млн евро.

По итогам сезона-2014/15 у.е.ФА заработал более чем в два раза меньше — 2,099 млрд евро. Это связано с проведением в 2016 году чемпионата Европы.

Больше всего УЕФА в сезоне-2015/16 потратила на выплаты участникам соревнований — 2,27 млрд евро. Затраты на проведение турниров составили 537,7 млн евро. Расходы УЕФА в сезоне-2014/15 были, как и доходы, меньше — 1,98 млрд евро.

Чистая прибыль УЕФА по итогам сезона-2015/16 составила 1,27 млрд евро.

Кроме того, 41-й очередной Конгресс УЕФА в Хельсинки одобрил предложенные реформы в области добросовестного управления, сообщает официальный сайт УЕФА. Реформы одобрили делегаты всех 55 национальных ассоциаций.

Программа реформ была важнейшим элементом манифеста Александера Чеферина перед сентябрьскими выборами президента УЕФА, и в феврале получила единогласную поддержку исполкома УЕФА.

— Эти изменения необходимы для реформирования нашего имиджа, восстановления доверия и укрепления нашей легитимности. Этот шаг необходим для спокойного и стабильного будущего, — подчеркнул Чеферин.

Теперь предложения будут закреплены в нормативных документах УЕФА.

Вот основные предложения, которые поддержали национальные ассоциации:

• Ограничить максимальный срок полномочий президента УЕФА и членов исполкома УЕФА тремя сроками по четыре года.

• Кандидаты на выборы/перевыборы в исполнительный комитет УЕФА должны занимать активный пост в национальных ассоциациях (президент, вице-президент, генеральный секретарь или исполнительный директор).

• Выделить два полноценных места в исполкоме УЕФА представителям Ассоциации европейских клубов (АЕК).

• Усилить комитет УЕФА по управлению и соблюдению требований двумя независимыми членами дополнительно к трем действующим.

• Включить в устав УЕФА особую статью, которая гарантирует, что города и стадионы для проведения любых турниров УЕФА выбираются абсолютно объективно посредством прозрачного процесса подачи и отбора заявок.

• Включить в устав УЕФА особую статью, в которой этика и добросовестное управление прописаны как уставные цели УЕФА.

• Разрешить экспертам из национальных ассоциаций возглавлять комитеты УЕФА.