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Россельхознадзор начал инспектировать белорусские предприятия

05.04.2017 13:57 — Разное | БДГ  
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Специалисты Россельхознадзора начали инспектировать белорусские предприятия, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Субботин.

По его словам, две группы работают на предприятиях в Гомельской и Брестской областях. Планируется, что инспекции продлятся до 9 апреля, передает БелТА.

Напомним, Россельхознадзор постоянно заявляет о приостановке поставок с белорусских предприятий продуктов, как то мяса или сыров. На сегодня ограничения действуют в отношении 12 молочных предприятий, 8 мясокомбинатов и 3 крупных птицефабрик Беларуси.

При этом глава ведомства регулярно заявляет, что якобы в РФ через Беларусь поставляются санкционные продукты, включая реэкспорт говядины и говяжьих субпродуктов из Украины.

Президент Александр Лукашенко поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. МВД Беларуси вместе с КГК и Минсельхозпродом активно собирают материалы на действия Россельхознадзора. Сергей Данкверт уже заочно ответил на вопросы белорусской прокуратуры.

По словам главы Минсельхозпрода Беларуси Леонида Заяца, из-за претензий и запретов Россельхознадзора белорусские предприятия несут убытки, но подавать в суд не будут.

 
 
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Специалисты Россельхознадзора начали инспектировать белорусские предприятия, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр...

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