Специалисты Россельхознадзора начали инспектировать белорусские предприятия, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Субботин.

По его словам, две группы работают на предприятиях в Гомельской и Брестской областях. Планируется, что инспекции продлятся до 9 апреля, передает БелТА .

Напомним, Россельхознадзор постоянно заявляет о приостановке поставок с белорусских предприятий продуктов, как то мяса или сыров . На сегодня ограничения действуют в отношении 12 молочных предприятий, 8 мясокомбинатов и 3 крупных птицефабрик Беларуси.

При этом глава ведомства регулярно заявляет, что якобы в РФ через Беларусь поставляются санкционные продукты , включая реэкспорт говядины и говяжьих субпродуктов из Украины.

Президент Александр Лукашенко поручил изучить возможность возбудить уголовное дело в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта за нанесение ущерба Беларуси. МВД Беларуси вместе с КГК и Минсельхозпродом активно собирают материалы на действия Россельхознадзора. Сергей Данкверт уже заочно ответил на вопросы белорусской прокуратуры.