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Россельхознадзор начал инспектировать белорусские предприятия
Специалисты Россельхознадзора начали инспектировать белорусские предприятия, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр Субботин.
По его словам, две группы работают на предприятиях в Гомельской и Брестской областях. Планируется, что инспекции продлятся до 9 апреля, передает
Напомним, Россельхознадзор постоянно заявляет о приостановке поставок с белорусских предприятий продуктов, как то
При этом глава ведомства регулярно заявляет, что якобы в РФ через Беларусь
Президент Александр Лукашенко поручил изучить возможность
По словам главы Минсельхозпрода Беларуси Леонида Заяца, из-за претензий и запретов Россельхознадзора белорусские предприятия
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Специалисты Россельхознадзора начали инспектировать белорусские предприятия, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Александр...
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