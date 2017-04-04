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Погода на Вербное воскресенье: ночью возможен мокрый снег

05.04.2017 13:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 5 мар — Sputnik. Похолодание в Беларусь принесет атмосферный фронт с северо-запада Европы, сообщили в Гидромете.

Падение давления и температуры, увеличение облачности, умеренный северный ветер принесут дискомфортную погоду.

Погода на Вербное воскресенье: ночью возможен мокрый снег
© Sputnik Юрий Кавер
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"В четверг утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются дожди, в отдельных районах возможны грозы", — сообщили Sputnik в среду в Гидромете.

По словам синоптиков, по восточной половине страны ожидаются кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег.

"В Вербное воскресенье погода ожидается спокойной и преимущественно без осадков, лишь в северных и восточных районах республики небольшие кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег", — сказали синоптики. По их словам, в начале следующей недели вновь вернется более теплая погода.

Точные цифры

В Гидромете сообщили, что 6 апреля ночью преимущественно по северо-западной половине республики, утром и днем на большей части территории дожди, а в отдельных районах возможны грозы. "Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +8..+13°С, по юго-востоку до +17°С", — уточнили синоптики.

7 апреля будет преимущественно по восточной половине страны кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, максимальная днем +5..+12°С. сказали в Гидромете.

8 апреля по востоку страны ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром возможен мокрый снег. Температура воздуха минимальная ночью —2..+4°С, максимальная днем +5..+11°С, по юго-западу до +13°С, отметили в Гидромете.

9 апреля, когда христианский мир отмечает Вербное воскресенье, в Беларуси будет преимущественно без осадков, лишь в северных и восточных районах республики небольшие кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег. "Температура воздуха минимальная ночью —3..+4°С, максимальная днем +7..+12°С, по юго-западу +13..+16°С", — сообщили в Гидромете.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики обещают похолодание с четверга и до конца недели, но на следующей неделе в Беларусь опять вернется тепло.

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