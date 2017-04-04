|
Оpel показал "внедорожный" универсал Insignia Country Tourer
В семействе
От стандартного универсала он отличается увеличенным на 20 мм дорожным просветом и традиционным для таких модификаций обвесом из черного пластика по всему периметру кузова. Стандартным для приподнятого универсала является система полного привода с двумя индивидуальными многодисковыми муфтами вместо межколесного дифференциала на задней оси, позволяющие изменять вектор тяги для лучшей устойчивости и управляемости в поворотах.
Также для универсала доступны адаптивные амортизаторы FlexRide с тремя алгоритмами работы в зависимости от условий движения. Объем багажника у Country Tourer равен 560 л, а со сложенными сиденьями заднего ряда 1665 л — на 130 л больше, чем у предшественника.
Под капотом Insignia Country Tourer располагается двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 260 "лошадок", сблокированный с 8-ступенчатым «автоматом», позже в гамме должна появиться версия со 170-сильным дизелем 2.0 и, возможно, переднеприводные модификации.
Премьера новой Insignia Country Tourer состоится в сентябре на автошоу во Франкфурте, вскоре после новинка появится у европейских дилеров. Прием заказов на «внедорожную» Insignia начнется в июле.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Opel Insignia Country Tourer получил увеличенный клиренс, пластиковый обвес по периметру кузова и полный привод.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии