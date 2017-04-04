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Оpel показал "внедорожный" универсал Insignia Country Tourer

05.04.2017 14:12 — Разное | Tut.by  
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В семействе новой Opel Insignia пополнение — компанию лифтбеку Grand Sport и универсалу Sports Tourer в скором времени составит вариант «повышенной проходимости» Country Tourer.

От стандартного универсала он отличается увеличенным на 20 мм дорожным просветом и традиционным для таких модификаций обвесом из черного пластика по всему периметру кузова. Стандартным для приподнятого универсала является система полного привода с двумя индивидуальными многодисковыми муфтами вместо межколесного дифференциала на задней оси, позволяющие изменять вектор тяги для лучшей устойчивости и управляемости в поворотах.


Также для универсала доступны адаптивные амортизаторы FlexRide с тремя алгоритмами работы в зависимости от условий движения. Объем багажника у Country Tourer равен 560 л, а со сложенными сиденьями заднего ряда 1665 л — на 130 л больше, чем у предшественника.

Под капотом Insignia Country Tourer располагается двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 260 "лошадок", сблокированный с 8-ступенчатым «автоматом», позже в гамме должна появиться версия со 170-сильным дизелем 2.0 и, возможно, переднеприводные модификации.


Премьера новой Insignia Country Tourer состоится в сентябре на автошоу во Франкфурте, вскоре после новинка появится у европейских дилеров. Прием заказов на «внедорожную» Insignia начнется в июле.

 
 
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Opel Insignia Country Tourer получил увеличенный клиренс, пластиковый обвес по периметру кузова и полный привод.

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