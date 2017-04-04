В семействе новой Opel Insignia пополнение — компанию лифтбеку Grand Sport и универсалу Sports Tourer в скором времени составит вариант «повышенной проходимости» Country Tourer.



От стандартного универсала он отличается увеличенным на 20 мм дорожным просветом и традиционным для таких модификаций обвесом из черного пластика по всему периметру кузова. Стандартным для приподнятого универсала является система полного привода с двумя индивидуальными многодисковыми муфтами вместо межколесного дифференциала на задней оси, позволяющие изменять вектор тяги для лучшей устойчивости и управляемости в поворотах.





Также для универсала доступны адаптивные амортизаторы FlexRide с тремя алгоритмами работы в зависимости от условий движения. Объем багажника у Country Tourer равен 560 л, а со сложенными сиденьями заднего ряда 1665 л — на 130 л больше, чем у предшественника.

Под капотом Insignia Country Tourer располагается двухлитровый бензиновый турбомотор мощностью 260 "лошадок", сблокированный с 8-ступенчатым «автоматом», позже в гамме должна появиться версия со 170-сильным дизелем 2.0 и, возможно, переднеприводные модификации.





Премьера новой Insignia Country Tourer состоится в сентябре на автошоу во Франкфурте, вскоре после новинка появится у европейских дилеров. Прием заказов на «внедорожную» Insignia начнется в июле.