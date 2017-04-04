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Пенсионерка с хромакеем растрогала пользователей соцсетей

05.04.2017 14:38 — Разное | Tut.by  
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Пенсионерка из Саяногорска Татьяна Субботина освоила хромакей — однотонный фон для съемки, который можно заменить другой картинкой. Получилось настолько специфично, что пользователи соцсетей принялись делиться примерами ее работ.


Изображение: Канал Татьяны / youtube.com

Татьяна ведет на YouTube канал под названием «Канал Татьяны», у него около 600 подписчиков. На видео она делится рецептами и полезными советами, а также рассказывает анекдоты.

Однако славу ей принес именно хромакей. Самым популярным оказалось видео, где пенсионерка плавает в нарисованном море — сейчас у него уже 70 тысяч просмотров.

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В комментариях пользователи отметили неестественность картинки, кое-кто сравнил видео с новинками российского кинематографа.

Многие попытались поддержать жизнерадостную пенсионерку. «Бабушка изучила хромакей и фигачит мультики на своем канале! А ты дальше сиди в ВК и плачь как все сложно в этой жизни», — написал один из пользователей ВКонтакте.

Также у Татьяны есть инструкция о том, как изготовить хромакей дома и как им пользоваться.

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