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Пенсионерка с хромакеем растрогала пользователей соцсетей
Пенсионерка из Саяногорска Татьяна Субботина освоила хромакей — однотонный фон для съемки, который можно заменить другой картинкой. Получилось настолько специфично, что пользователи соцсетей принялись делиться примерами ее работ.
Татьяна ведет на YouTube
Однако славу ей принес именно хромакей. Самым популярным оказалось
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В комментариях пользователи отметили неестественность картинки, кое-кто сравнил видео с новинками российского кинематографа.
Многие попытались поддержать жизнерадостную пенсионерку. «Бабушка изучила хромакей и фигачит мультики на своем канале! А ты дальше сиди в ВК и плачь как все сложно в этой жизни», —
Также у Татьяны есть инструкция о том, как изготовить хромакей дома и как им пользоваться.
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Кое-кто сравнил видео с новинками российского кинематографа.
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