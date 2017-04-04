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С 5 апреля в Беларуси разрешен промысловый лов угря

05.04.2017 14:14 — Разное | Ежедневник  
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С 5 апреля в Беларуси разрешен промысловый лов угря

С 5 апреля 2017 года разрешается промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры в местах и на условиях, определенных постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 27 марта 2017 года № 12.

На основании пункта 105 Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных указом президента от 8 декабря 2005 года № 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государственного управления ими», Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь в установленном законодательством порядке определены места и условия промыслового вылова угря без соблюдения промысловой меры в рыболовных угодьях в 2017 году, сообщила пресслужба Минприроды.

4 апреля 2017 года официально опубликовано постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 27 марта 2017 года № 12 «Об определении мест и условий промыслового вылова угря без соблюдения промысловой меры в рыболовных угодьях в 2017 году» (далее – постановление) на Национальном правовом интернет-портале.

Принятие указанного постановления обусловлено уникальностью биологии угря. Европейский угорь размножается только в Саргассовом море (берега Центральной Америки) и в указанный период практически все половозрелые особи данного вида начинают нерестовые миграции, скатываясь к морю.

Основной скат (миграция на нерест) этого вида рыбы из водоемов Беларуси за приделы республики осуществляется в весенний период. В целях минимизации вылова других видов рыб в период их нерестовых миграций постановлением в качестве условий промыслового лова угря определены минимальные расстояния, на которых будут устанавливаться ловушки в водоемах, и размер их ячеи. Для обеспечения эффективного вылова угря постановлением также определено оптимальное количество таких мест.

 
 
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С 5 апреля 2017 года разрешается промысловый вылов угря без соблюдения промысловой меры в местах и на условиях, определенных постановлением Министерства природных...

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