Международный день цыган отмечается 8 апреля. Как сегодня живут цыгане в Беларуси и мире? С какими проблемами они сталкиваются в Европе и странах СНГ? О чем мечтает цыганская молодежь? Эти и другие темы будут обсуждаться в ходе видеомоста Минск — Кишинев.

В мероприятии примут участие:

В Минске:

вице-председатель общественного объединения "Белорусская цыганская диаспора" Артур ГОМОНОВ.

В Кишиневе:

цыганский барон Молдовы, председатель коалиции неправительственных организаций ромов, всемирный комиссар "Cris Romani Viiru" Артур ЧЕРАРЬ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в дискуссии, которая состоится в четверг, 7 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

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