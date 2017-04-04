|
Видеомост Минск - Кишинев: "Цыгане в современном обществе"
05.04.2017 14:57 — Разное | Sputnik Беларусь
Международный день цыган отмечается 8 апреля. Как сегодня живут цыгане в Беларуси и мире? С какими проблемами они сталкиваются в Европе и странах СНГ? О чем мечтает цыганская молодежь? Эти и другие темы будут обсуждаться в ходе видеомоста Минск — Кишинев.
В Минске:
В Кишиневе:
Приглашаем представителей СМИ принять участие в дискуссии, которая состоится в четверг, 7 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.
Аккредитация:
Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу, 7 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск — Кишинев на тему: "Цыгане в современном обществе".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии