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Видеомост Минск - Кишинев: "Цыгане в современном обществе"

05.04.2017 14:57 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Международный день цыган отмечается 8 апреля. Как сегодня живут цыгане в Беларуси и мире? С какими проблемами они сталкиваются в Европе и странах СНГ? О чем мечтает цыганская молодежь? Эти и другие темы будут обсуждаться в ходе видеомоста Минск — Кишинев.
В мероприятии примут участие:

В Минске:

  • вице-председатель общественного объединения "Белорусская цыганская диаспора" Артур ГОМОНОВ.

В Кишиневе:

  • цыганский барон Молдовы, председатель коалиции неправительственных организаций ромов, всемирный комиссар "Cris Romani Viiru" Артур ЧЕРАРЬ.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в дискуссии, которая состоится в четверг, 7 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 86.

Аккредитация:
E-mail: p.antonov@sputniknews.com;
Тел.: +375 17 237 83 65;
Моб.: +375 29 550 06 31.

Отправьте заявку на p.antonov@sputniknews.com для подписки на e-mail рассылку анонсов мультимедийного пресс-центра Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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В пятницу, 7 апреля, в 11:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь пройдет видеомост Минск — Кишинев на тему: "Цыгане в современном обществе".

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