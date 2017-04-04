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Европарламентарии одобрили резолюцию по Brexit

05.04.2017 14:57 — Разное | Ежедневник  
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Европарламентарии одобрили резолюцию по Brexit

Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, которая обозначает условия для выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

Голосование прошло в среду, 5 апреля, во время пленарной сессии европейских парламентариев в Страсбурге, сообщило ТАСС.

В резолюции говорится, что переговоры по Brexit должны быть прозрачными, Великобритания обязана соблюсти принятые ранее обязательства, в том числе финансового характера в рамках европейского бюджета. Кроме этого, принятая резолюция подчеркивает, что европейские страны не могут вести "односторонние переговоры" с британскими властями по вопросу Brexit.

В документе содержится ряд ключевых положений, фактически определяющих тональность предстоящих переговоров по Brexit, которые должны начаться в ближайшие недели между Лондоном и Брюсселем.

 
 
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Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, которая обозначает условия для выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

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