Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, которая обозначает условия для выхода Великобритании из ЕС (Brexit).

Голосование прошло в среду, 5 апреля, во время пленарной сессии европейских парламентариев в Страсбурге, сообщило ТАСС.

В резолюции говорится, что переговоры по Brexit должны быть прозрачными, Великобритания обязана соблюсти принятые ранее обязательства, в том числе финансового характера в рамках европейского бюджета. Кроме этого, принятая резолюция подчеркивает, что европейские страны не могут вести "односторонние переговоры" с британскими властями по вопросу Brexit.

В документе содержится ряд ключевых положений, фактически определяющих тональность предстоящих переговоров по Brexit, которые должны начаться в ближайшие недели между Лондоном и Брюсселем.