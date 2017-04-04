﻿ Причиной появления Великобритании оказалась катастрофа. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Причиной появления Великобритании оказалась катастрофа

05.04.2017 15:14 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ученые из Имперского колледжа Лондона выяснили причины возникновения острова Великобритания 160 тысяч лет назад. Согласно их выводу, это произошло в результате катастрофичного разлива озера, питаемого ледниковым щитом. Статья исследователей опубликована в журнале Nature Communications, передает Lenta.ru.


Мост, который соединял Британию и Францию в ледниковом периоде, в представлении художника. Изображение: Chase Stone / Imperial College London

Около 450 тысяч лет назад лед покрывал все Северное море, от Британских островов до Скандинавского полуострова. В это время уровень поверхности океана был ниже, чем сейчас, и пролив Ла-Манш не существовал. Ученые полагали, что Английский канал возник, когда сушу, соединяющую Британию с Европой (хребет Уилд-Артуа), размыло при прорыве воды из ледникового озера, однако точных данных, указывающих на катастрофу, не было.

Исследователи проанализировали рельеф дна в области центрального и восточного шельфа Английского канала, что позволило определить направление подводных долин. Так, самая большая из них из них — Лобургский канал — протянулась с северо-востока на юго-запад и являлась частью разветвленной сети углублений (депрессий), обтекающих островки коренных пород. Также геологи обнаружили семь километровых «ям» глубиной до 140 метров, которые, вероятно, образовались в результате вертикального бурения скальных пород крупными водопадами.

Ученые полагают, что хребет Уилд-Артуа играл роль плотины, сдерживающей воду из ледникового озера, которое располагалось на территории Северного моря. При переполнении озера возникали водопады высотой 100 метров, выкапывающие котловины у подножия хребта. Потоки воды, спускающиеся по ступенчатому рельефу долин в течение ряда оледенений и межледниковых эпох, постепенно формировали современный облик дна Ла-Манша.


Батиметрическая карта пролива Дувр, на которой виден рельеф долины, через центр которой прошла эрозия. В южной части Британии и северной части Франции виден меловой хребет, который пересекал пролив до прорыва. Изображение: Imperial College London / Professor Sanjeev Gupta, Dr Jenny Collier

Переполнение ледникового озера и перелив его вод через Уилд-Артуа привели к сильной эрозии хребта. Это способствовало прорыву естественной плотины, затоплению нижележащих долин и размыванию Лобургского канала.

Читайте также:

Российские ученые открыли огромный подземный океан

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переполнение ледникового озера и перелив его вод через Уилд-Артуа привели к сильной эрозии хребта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Европарламентарии одобрили резолюцию по Brexit
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика