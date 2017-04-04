В конце марта указом Министерство культуры объявило конкурс проекта мемориала в Куропатах. Условия конкурса прописали в Положении о порядке организации и проведении конкурса эскизных проектов памятного знака « Куропаты ». Спустя две недели историки обратились к президенту, в Совмин и Минкульт с просьбой отменить Положение и пересмотреть условия конкурса.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Обращение к главе государства составило Белорусское товарищество охраны памятников истории и культуры. В письме товарищество поблагодарило Минкульт за инициативу, но обратило внимание на значимые нюансы.

— Вообще, есть впечатление, что Положение написано человеком, который не имеет никакого отношения к проектированию. В Положении отдельно должны быть прописаны условия конкурса, техзадание на конкурс и состав конкурсной комиссии — ничего из этого в нем нет, — говорит председатель Белорусского общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович. — Но есть две основные проблемы, которые, мы считаем, необходимо пересмотреть в Положении. Первая — это прописанное в документе условие конкурса, по которому требуется исполнение генплана мемориального знака на геоподоснове (топографический план местности — TUT.BY) масштабом 1:500. Но дело в том, что эту геоподоснову Минкульт потенциальным участникам конкурса не предоставит, поскольку этот документ предназначен для служебного пользования. И это автоматически закрывает участие в конкурсе для любых независимых архитекторов, творческих коллективов и общественных организаций.

Другая причина, по которой товарищество просит пересмотреть Положение, — непрозрачность принятия решений конкурсным жюри, состав которого не обнародован. Хотя до этого власти заявляли, что общество сможет принять участие в обсуждении художественной и архитектурной концепции мемориала.

Историки и активисты просят объявить конкурс повторно, с новыми сроками, для чего разработать новое Положение, которое будет предусматривать предварительную регистрацию участников конкурса. Обеспечить участникам доступ к геоподоснове, а также опубликовать состав конкурсного жюри и предусмотреть в откорректированном Положении форму участия в работе жюри представителей Общественной наблюдательной комиссии при Минкульте по охране историко-культурных ценностей и представителей общественных объединений.